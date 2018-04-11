Приглашаем ростовчан принять участие в общеобластном субботнике и Дне древонасаждения 14 апреля

В этот день планируется масштабная уборка городских территорий от свалочных очагов и стихийных навалов мусора и, конечно, массовые посадки зеленых насаждений на территории города — деревьев и кустарников.

Администрацией города поставлена задача при взаимодействии всех коммунальных служб города и районных администраций совместно с предприятиями и организациями, торговыми объектами, управляющими компаниями и жителями города организовать 14 апреля субботник и День древонасаждения.

В мероприятиях примут участие структурные подразделения Администрации города и Правительства Ростовской области , организации и учреждения сферы культуры, здравоохранения, образования, торговли, общественные и религиозные организации, волонтерские и молодежные движения, работники предприятий автодорожного и коммунального хозяйства, студенты вузов, курсанты школы милиции, морских колледжей имени Г. Я. Седова и Ф. Ф. Ушакова, юридические лица, предприятия города и ресурсоснабжающие организации, расположенные на южной столицы.

Кроме того, в общегородских мероприятиях будут участвовать управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, жители частного сектора, садовые и дачные товарищества.

В рамках субботника на территории всех районов города пройдет уборка проблемных объектов и ликвидация свалочных очагов, сбор мусора, обрезка поросли. Порубочные остатки вывезут и измельчат, газоны выгребут, фасады зданий очистят, дворовые территории уберут и приведут в порядок.

В день субботника планируется вывезти более 900 тонн отходов, задействовать в работах по санитарной очистке более 500 единиц техники. По предварительным подсчетам в работах примут участие более 15 тысяч человек.

В рамках весеннего Дня древонасаждения запланирована посадка порядка 8 тысяч деревьев и более 9 тысяч кустарников на всей территории Ростова

Поучаствовать в мероприятиях 14 апреля можно будет и коллективно на наиболее массовых объектах Ростова. Добровольцев ожидают все районы донской столицы. Участникам выдадут необходимый инвентарь: перчатки, лопаты, мусорные мешки.

Субботники состоятся по следующим адресам:

Ворошиловский район — внутридворовые территории: ул. Добровольского, 5/6, бул. Комарова, 3/3, 11,13, пр. Космонавтов, 43/1, ул. Капустина, 22/1, 20, 28/1, территория прибрежной зоны вдоль Перинатального центра от ул. Бодрой до пр. Космонавтов, ул. Центральная, ул. Врубовая, ул. Евдокимова, территория вдоль балки Безымянная (от ул. Ленина, 109/5 до пер. Автомобильный).

Железнодорожный район — пр. Стачки, 3, 5, 7 (склоны), ул. Амбулаторная, 21-43, водоохранная зона р. Темерник вдоль береговой полосы по ул. Никитина и ул. Локомотивной, ул. Лесопарковая/пер. Красносельский, ул. Минераловодская, 128, ул. Белореченская/пер. Майкопский.

Кировский район — сквер 1-ой Конной Армии, парк имени 1 Мая, склоны сквера имени Г. Я. Седова, дворовые территории по пр. Соколова, 6 и ул. Пушкинской, 200-210.

Ленинский район — лестничный спуск по ул. М. Горького, ул. Шоссейная, 6а (прибрежная зона), ул. Балочная (территория вокруг детской площадки), пр. Буденновский, 1а (лестничный сход).

Октябрьский район — сквер им. Оганова, сквер имени 1-го Пионерского слета, сквер имени Чуковского, сквер Строителей.

Первомайский район — парк имени Островского (со стороны ул. 1-й Конной Армии, 4а), ул. Можайская (участок от дома №38/1 до дома №165), ул. Можайская (Пицунда, в районе переходного моста дома №165), пр. Сельмаш (территория вдоль железной дороги), ул. Орская (от ул. Механизаторов в сторону тупика), ул. Туполева, 24 (со стороны ул. Днепропетровская, 44в).

Пролетарский район — ул. Вересаева (объездная дорога вдоль аэропорта), храм святого Спиридона в районе пр. 40-летия Победы, 73.

Советский район — пр. Стачки, 199/3, балка Рябинина.

Наиболее массовые посадки зеленых насаждений в рамках праздника Дня День древонасаждения состоятся по следующим адресам:

Ворошиловский район — парк «Дружба» (верхний по бул. Комарова).

Железнодорожный район — Вертолетное поле в районе бульвара Платова, 2а.

Кировский район — сквер 1-й Конной Армии.

Ленинский район — пр. Буденновский.

Октябрьский район — сквер имени Чуковского, сквер Комсомольский.

Первомайский район — ул. Мира, пр. Сельмаш, 94, ДК «Ростсельмаш».

Пролетарский район — сквер Шолохова, пр. 40-летия Победы, 314 (вдоль дороги).

Советский район — бульвар Дружбы от пр. Коммунистического до ул. 2-й Краснодарской.

Приглашаем всех жителей города принять участие в общеобластном субботнике и Дне древонасаждения 14 апреля. Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Администрации города Ростова-на-Дону