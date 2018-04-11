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Еда будущего будет генетически отредактирована
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Еда будущего будет генетически отредактирована 

Доктис 1 час назад
По всей видимости, в скором будущем на прилавках будет появляться все больше генетически измененных продуктов — но без маркировки «ГМО». Речь идет о пище, генетически отредактированной методом CRISPR.
Технология CRISPR (от англ. clustered regularly interspaced short palindromic repeats) коренным образом отличается от уже привычной генетической модификации (ГМ). ГМ подразумевает добавление в геном растения или животного чужеродного генетического материала. При CRISPR ученые оперируют только ДНК самого продукта, редактируя его путем изменений в порядке нуклеотидов. Таким образом можно добиться улучшения вкуса, увеличения срока хранения или, к примеру, создать растение, способное переживать жестокую засуху, или животное, не нуждающееся в антибиотиках.
Сами ученые при сравнении CRISPR и ГМ уподобляют второй метод тупому кухонному ножу, а первый — острому как бритва хирургическому скальпелю. И если ГМО-продукция подвергается строгой регуляции в большинстве стран, включая США и Россию, то в случае с CRISPR таких нормативов нет: как заявил на прошлой неделе американский министр сельского хозяйства Сонни Пердью, правительство США не планирует вводить подобную регуляцию относительно растений, «которые могли бы быть с таким же успехом получены традиционными селекционными методами». Фактически это знак, что CRISPR-продуктам будет дан зеленый свет.
Технологией CRISPR активно занимаются во многих компаниях, связанных с пищевой промышленностью: такие гиганты, как Monsanto и DuPont, интересует создание устойчивых к погодным условиям растений, а компании вроде Mars ищут способы таким образом удлинить сроки хранения продуктов. В Китае с помощью CRISPR ученые пытаются создать коров, устойчивых к туберкулезу, а шведские ученые из университета Умео работают над выведением овощей, защищенных от вредителей.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что генетическое редактирование — это будущее продуктовой индустрии. Причем будущее очень близкое.
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