Увязать софт и подобрать реагенты. В Вынгапуровском завершается строительство станции водоочистки

Строительство станции очистки подземных вод в микрорайоне Вынгапуровский вступило в завершающую стадию. Все строительно-монтажные работы уже выполнены, и сейчас подрядчики приступили к пусконаладке оборудования.

С инспекцией на станции водоочистки побывал глава администрации Ноябрьска Алексей Романов . В поездке его сопровождали начальник департамента муниципального заказа Юлия Смирнова и руководитель подрядной организации Марат Галимарданов, — сообщает «НоябрьскИнформ».

Гендиректор фирмы-подрядчика рассказал, что в настоящее время самый сложный фронт работ связан с отладкой программного обеспечения, которое будет управлять всем технологическим процессом. Станция, как высокотехнологичный объект, будет работать в автоматическом режиме. Когда её только начинали строить, была приобретена специальная компьютерная программа, но она на сегодняшний день во многом устарела. Сейчас подрядчики заказали новый софт, который теперь необходимо увязать со старым. По словам Марата Галимарданова, ничего чрезвычайно сложного в этом нет, просто работа требует времени.

Еще один важный, и уже самый заключительный, этап ввода касается приведения продукции в товарный вид. То есть, вода, выдаваемая станцией, должна соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. По словам Юлии Смирновой, необходимые химреагенты уже заказаны и в ближайшие дни ожидается их доставка. После этого начнется цикл лабораторных испытаний. Химики-технологи будут подбирать именно такой состав препаратов, который сможет очистить местную воду максимально эффективно.

«Как только результат будет соответствовать СанПиНам, воду можно будет подавать в магистраль», — пообещала руководитель департамента.

Юлия Смирнова сообщила, что по контракту все работы подрядчик должен закончить к 30 апреля. Это не означает, что уже 1 мая из кранов вынгапуровцев потечет чистая вода. Все будет зависеть от того, насколько быстро удастся завершить лабораторные испытания.