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Прокуратура запоздало извинилась перед фермером с GPS для коровы
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Прокуратура запоздало извинилась перед фермером с GPS для коровы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Курганская прокуратура принесла извинения фермеру Евгению Васильеву, в отношении которого расследовалось уголовное дело за купленный в интернете запрещенный в России GPS-трек, сообщил и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Алексей Яковлев.
Яковлев сообщил, что Васильеву «прокурором Лебяжьевского района от имени государства было направлено официальное извинение за необоснованное привлечение к уголовной ответственности», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в соответствии с законодательством прокурор был обязан это сделать.
Напомним, в декабре 2017 года курганский фермер Евгений Васильев сообщил, что купил устройство в связи со своей инвалидностью — мужчина страдает бронхиальной астмой.
На состоявшейся 14 декабря пресс-конференции президенту Владимиру Путину рассказали о фермере, заказавшем в Китае GPS-трекер для контроля за своим теленком. Мужчину задержали и завели уголовное дело. Путин пообещал изучить ситуацию.
После этого депутат Наталья Поклонская назвала абсурдной ситуацию с преследованием фермера и заявила, что соберет экспертную комиссию, которая предложит правки в статью о незаконном обороте специальных технических средств.
В январе дело фермера вернули на доследование.
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