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Равиль Ахметов: «Глава региона поставил задачу диверсификации производства»
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Равиль Ахметов: «Глава региона поставил задачу диверсификации производства» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«В своем послании глава региона поставил перед нашим предприятием важную задачу диверсификации производства, — комментирует врио генерального директора РКЦ „Прогресс“ Равиль Ахметов. — Сегодня существенная доля нашей продукции производится по гособоронзаказу. Нам необходимо вложить немалые силы и средства, чтобы начать выпуск гражданской продукции — серьезной, высокотехнологичной, ориентированной в первую очередь на нужды региона, а в дальнейшем и всей страны».
По мнению Ахметова, глава региона тонко чувствует специфику аэрокосмической отрасли.
"Дмитрий Игоревич отметил, что нужно зарабатывать не только на пусках ракет-носителей, но и на изготовлении новых космических аппаратов и систем, которые могли бы приносить прибыль. Мы впервые услышали такую точку зрения от власти. Это значит, что она понимает потребности такого крупного предприятия как наше", — говорит руководитель РКЦ «Прогресс».
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