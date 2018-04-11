Равиль Ахметов: «Глава региона поставил задачу диверсификации производства»

«В своем послании глава региона поставил перед нашим предприятием важную задачу диверсификации производства, — комментирует врио генерального директора РКЦ „Прогресс“ Равиль Ахметов . — Сегодня существенная доля нашей продукции производится по гособоронзаказу. Нам необходимо вложить немалые силы и средства, чтобы начать выпуск гражданской продукции — серьезной, высокотехнологичной, ориентированной в первую очередь на нужды региона, а в дальнейшем и всей страны».

По мнению Ахметова, глава региона тонко чувствует специфику аэрокосмической отрасли.

"Дмитрий Игоревич отметил, что нужно зарабатывать не только на пусках ракет-носителей, но и на изготовлении новых космических аппаратов и систем, которые могли бы приносить прибыль. Мы впервые услышали такую точку зрения от власти. Это значит, что она понимает потребности такого крупного предприятия как наше", — говорит руководитель РКЦ «Прогресс».