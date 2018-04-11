Как решить конфликт с соседями по поводу совместного тамбура

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Купили квартиру, но ни как не можем договориться с соседями, чтобы убрать совместный «тамбур». На две квартиры бывшие владельцы с теперь уже нашими соседями делили маленький коридорчик. Мне не нравится ни то, что коридор объединяет две квартиры в совместное пространство с обувью и верхней одеждой, ни условия такого близкого проживания с людьми, которых я не знаю. Они очень конфликтные и по-хорошему убирать эту дверь не желают. Я уже обращалась в ТСЖ, но пока — тишина. Подскажите, что делать?

ОТВЕТ ЮРИСТА

— Если домоуправление оставляет вашу проблему без внимания, то следует задуматься о смене такого управленца.

Вопрос захламлённости общего коридора необходимо решать.

Проживая в многоквартирных домах, мы несём колоссальную ответственность друг за друга и нам следует осознавать, что меры безопасности должны строго соблюдаться. В вашем случае, нарушены меры противопожарной системы. Дополнительные двери и хлам могут стать препятствием при быстрой эвакуации, или при пожаротушении специалистами.