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Как решить конфликт с соседями по поводу совместного тамбура
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Как решить конфликт с соседями по поводу совместного тамбура 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В постоянной рубрике «Юридическая консультация» мы отвечаем на вопросы наших читателей на юридическую тему и даем советы, которые помогут выиграть судебную тяжбу или отстоять свои права.
Купили квартиру, но ни как не можем договориться с соседями, чтобы убрать совместный «тамбур». На две квартиры бывшие владельцы с теперь уже нашими соседями делили маленький коридорчик. Мне не нравится ни то, что коридор объединяет две квартиры в совместное пространство с обувью и верхней одеждой, ни условия такого близкого проживания с людьми, которых я не знаю. Они очень конфликтные и по-хорошему убирать эту дверь не желают. Я уже обращалась в ТСЖ, но пока — тишина. Подскажите, что делать?
Ольга, Москва, ЮЗАО
ОТВЕТ ЮРИСТА
— Если домоуправление оставляет вашу проблему без внимания, то следует задуматься о смене такого управленца.
Вопрос захламлённости общего коридора необходимо решать.
Проживая в многоквартирных домах, мы несём колоссальную ответственность друг за друга и нам следует осознавать, что меры безопасности должны строго соблюдаться. В вашем случае, нарушены меры противопожарной системы. Дополнительные двери и хлам могут стать препятствием при быстрой эвакуации, или при пожаротушении специалистами.
Учитывая данное обстоятельство, советую вам обратиться в пожарную инспекцию с жалобой. Жалобу также можно подать в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, органы местного самоуправления. Если соседи отказываются соблюдать меры противопожарной безопасности, то к ним будут применены санкции в соответствии с законодальством РФ.
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