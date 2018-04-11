Почему власти Эквадора оставили Джулиана Ассанжа без интернета

Активный пользователь социальных сетей, основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж в последние дни не выходит в интернет. В его Twitter, за обновлением которого следили ведущие информационные агентства, записи не появляются уже две недели. И дело не в том, что автор резонансных разоблачений изменил своим привычкам, — его отказ от интернета является вынужденным. В конце марта правительство Эквадора объявило, что приостанавливает «действие систем, позволяющих Ассанжу связываться с внешним миром» с территории посольства этой страны в Лондоне.

В здании дипмиссии основатель WikiLeaks находится уже почти шесть лет — с июня 2012 года. Тогда он впервые появился в посольстве Эквадора и запросил убежища, чтобы избежать экстрадиции в Швецию . В этом европейском королевстве был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Однако Ассанж посчитал, что это лишь предлог, а истинная цель уголовного преследования — возможность депортировать его в США , где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента

За прошедшие годы пребывание в эквадорском посольстве превратилось для Ассанжа в некое подобие домашнего ареста. Великобритания отвергла все попытки южноамериканской республики достичь соглашения, которое позволило бы основателю WikiLeaks покинуть здание дипмиссии. Положение австралийца еще больше осложнилось после смены власти в Эквадоре. По итогам состоявшегося в апреле 2017 года голосования президентом страны стал Ленин Морено, который на тот момент считался преемником прежнего лидера, Рафаэля Корреа . Однако после вступления нового главы государства в должность отношения между двумя политиками испортились, и Морено начал пересматривать многие решения, принятые Корреа за десять лет пребывания у власти.

Хакер или журналист

Еще будучи кандидатом на пост эквадорского лидера, Морено дал понять, что не будет относиться к Ассанжу с той же благосклонностью, что и его предшественник. В ходе своей предвыборной кампании политик пообещал сохранить за создателем WikiLeaks право на убежище, однако указал, что ожидает от него ответных шагов. «Мы попросим господина Ассанжа быть достаточно деликатным, когда речь идет о международной политике, в первую очередь о странах, с которыми у нас хорошие отношения», — подчеркнул Морено.

После вступления нового президента Эквадора в должность его высказывания в адрес основателя WikiLeaks становились все более резкими. Буквально на следующий день после своей инаугурации, 25 мая 2017 года, Морено вновь призвал Ассанжа не делать политических заявлений, находясь в посольстве в Лондоне. По мнению лидера республики, положение основателя WikiLeaks «не позволяет ему говорить о политике других стран», поэтому эквадорский лидер обратился к Ассанжу с просьбой «не вмешиваться ни в эквадорскую политику, ни в политику дружественных государств».

Еще через несколько дней Морено дал нелестную оценку деятельности, благодаря которой австралиец приобрел международную известность. «Господин Ассанж — хакер. Мы это не одобряем, и лично я это не одобряю. Но я с уважением отношусь к ситуации, в которой он находится, и к его правам человека», — сказал президент Эквадора.

Это заявление вызвало негодование Ассанжа, который отметил, что хакером его не называют «даже США». «Публиковать доказательства коррумпированности — не то же самое, что заниматься хакерской деятельностью. Я журналист и редактор», — отметил он.

Каталонский вопрос

На этом публичная перепалка между президентом Эквадора и основателем WikiLeaks на время прекратилась. Однако через несколько месяцев возник новый повод для конфликта. В Twitter Ассанж активно комментировал события в Каталонии, выражая поддержку сторонникам независимости этого испанского региона. Он назвал сложившуюся в пиренейском королевстве ситуацию «крупнейшим конфликтом между народом и государством» на Западе с момента падения Берлинской стены, а также раскритиковал действия Мадрида , который стремился не допустить проведения референдума о самоопределении региона.

Испании заявления Ассанжа не остались без внимания. В ноябре 2017 года агентство Europa Press со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Мадрид несколько раз выражал Кито обеспокоенность в связи с деятельностью основателя WikiLeaks. Последней каплей, переполнившей чашу терпения испанских властей, стала четырехчасовая встреча Ассанжа с каталонским издателем Ориолом Солером — сторонником экс-главы автономной области Карлеса Пучдемона. После этого Мадрид попросил руководство южноамериканской страны принять меры для прекращения подобной деятельности.

Через несколько дней министр иностранных дел королевства Альфонсо Дастис Кеседо подтвердил, что просил представителей Эквадора поспособствовать тому, чтобы основатель WikiLeaks не вмешивался в ситуацию вокруг Каталонии.

"Мы знаем, как действовать"

Так совпало, что именно в тот момент Морено готовился впервые посетить Испанию в качестве главы государства.

Эквадорский лидер поставил перед собой амбициозную задачу — добиться от Мадрида поддержки инициативы о безвизовом режиме Кито с Евросоюзом . Этого не удалось сделать предыдущему лидеру южноамериканской страны вопреки чаяниям тысяч ее граждан. Дело в том, что на территории ЕС, прежде всего в Испании, проживает немало эквадорцев. По данным местных СМИ, среди самых многочисленных диаспор пиренейского королевства эквадорская занимает третье место и насчитывает более 400 тыс. человек.

Устранение бюрократического барьера, который сейчас затрудняет поездки к родственникам, стало бы крупным успехом Морено и заметно укрепило бы его рейтинг, особенно в условиях политического противостояния с предшественником. Поэтому перед поездкой в Мадрид глава государства призвал Ассанжа отказаться от комментариев на тему внутренней политики королевства. А МИД Эквадора выпустил заявление, в котором подчеркнул, что слова основателя WikiLeaks не отражают официальную позицию южноамериканской республики.

"Внимание Ассанжа было обращено дважды, в последний раз по теме Каталонии. Мы ему напомнили, что его статус беженца не позволяет ему вмешиваться в эквадорскую или международную политику. Он обязался больше не делать этого", — подчеркнул Морено в интервью испанской газете ABC . «Мы просим его не делать заявлений по каталонской теме. Если он будет это делать, мы знаем, как действовать», — добавил эквадорский лидер.

Вернувшись из Испании, Морено решил получить от Ассанжа письменное обязательство о невмешательстве в дела третьих стран. Основателю WikiLeaks был направлен соответствующий документ. «Он подписал соглашение о том, что не будет вновь высказываться ни о политике Эквадора, ни других стран», — отметил глава государства. По его словам, этот документ «соответствует нормам предоставления убежища», которым пользуется Ассанж.

А уже через несколько дней Морено сообщил, что Мадрид официально обратился к ЕС с просьбой ввести безвизовый режим с Эквадором.

Россия , Каталония, Германия и полемика о пользе червяков

Сам Ассанж не подтвердил готовность отказаться от комментариев по поводу происходящих в мире событий. Если такой документ и существует, то основатель WikiLeaks, очевидно, не выполнил его условия. 27 марта в своем Twitter он прокомментировал абсолютно все резонансные внешнеполитические темы.

Сначала основатель WikiLeaks поставил под сомнение версию Великобритании о причастности России к «делу Скрипалей». Затем упомянул расследование в отношении экс-президента Франции Николя Саркози в связи с предполагаемым финансированием его избирательной кампании прежним правительством Ливии . И в конце концов вновь вернулся к теме Каталонии, причем на сей раз «досталось» не только Мадриду, но и Берлину. Ассанж опубликовал комментарий по поводу ареста в Германии экс-главы автономной области Карлеса Пучдемона для возможной экстрадиции в Испанию. В тексте упоминалось, что в 1940 году нацисты выдали правительству испанского диктатора Франсиско Франко другого лидера каталонских националистов — Льюиса Компаниса, который впоследствии был расстрелян. Такое сравнение вряд ли могло прийтись по душе властям Германии.

Последняя запись основателя WikiLeaks содержала полемику с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Данканом, который сравнил его с червяком. «Очень жаль, что Джулиан Ассанж остается в эквадорском посольстве», — заявил чиновник, выступая в британском парламенте . «Это только вопрос времени, когда этот несчастный маленький червячок выйдет из посольства и сдастся британской юстиции», — добавил он.

Ассанж ответил, что «лучше быть червяком, здоровым существом, обогащающим почву, чем змеей». На этом записи в его Twitter прекращаются.

28 марта власти Эквадора подтвердили, что лишили Ассанжа средств коммуникации с внешним миром. «Такая мера была принята в связи с невыполнением со стороны Ассанжа письменного обещания, данного в конце 2017 года, согласно которому он обязался не распространять сообщения, которые представляли бы собой вмешательство в дела других стран», — говорилось в сообщении пресс-службы правительства. Кроме того, в Кито заявили, что оставляют за собой право «принять другие меры в связи с невыполнением Ассанжем своих обязательств». О каких именно шагах может идти речь, не уточнялось.

Решение «проблемы»?

Эквадорские власти лишают Ассанжа доступа к средствам связи не впервые. В октябре 2016 года Рафаэль Корреа, занимавший тогда пост президента этой южноамериканской страны, поступил точно так же. Недовольство главы государства было связано с публикацией сотрудниками WikiLeaks переписки, которая компрометировала кандидата на пост главы Белого дома Хиллари Клинтон и могла способствовать победе республиканца Дональда Трампа . Корреа же открыто заявлял, что надеется увидеть в роли президента США именно Клинтон, так как он «знает ее лично и очень ценит».

Основатель WikiLeaks эту точку зрения не разделял, поэтому и лишился доступа в интернет. Однако тогда, в 2016 году, эквадорская сторона сразу предупредила, что эти ограничения носят временный характер. Сейчас же о возвращении Ассанжу возможности пользоваться Всемирной сетью (а также телефоном) ничего не говорится. В сложившихся условиях его жизнь в посольстве Эквадора уже мало чем отличается от тюремного заключения.

Нельзя исключать, что руководство южноамериканской страны, которое ранее называло ситуацию вокруг Ассанжа «проблемой», ждет, что в итоге он сам решит покинуть здание дипмиссии и сдаться британским властям. Таким образом эквадорское правительство убило бы сразу двух зайцев: не нарушило обещания о предоставлении убежища основателю WikiLeaks и избавилось от источника напряженности в отношениях с европейскими странами и США.