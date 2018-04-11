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Сергей Лысенко возглавил Ижевские электрические сети
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Сергей Лысенко возглавил Ижевские электрические сети 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Генеральный директор сменился в «Ижевских электрических сетях». Как сообщается на сайте компании, ее возглавил Сергей Лысенко. ИА «Сусанин» в пресс-службе электросетей рассказали, что до этого Лысенко два года занимал пост заместителя генерального директора по общим вопросам. К исполнению новых обязанностей он приступил с 30 марта.
Депутат Госсовета Удмуртской Республики Сергей Клементьев, ранее руководивший предприятием, написал заявление об увольнении по собственному желанию.
100% акций АО «Ижевские электрические сети» принадлежат Ижевску.
Наша справка: Сергей Петрович Лысенко, родился в 1956 году в городе Шахты, Ростовской области.
В 1975 году окончил Щучинский политехнический техникум по специальности энергетик. В 2003 году получил высшее экономическое образование в Ижевске. В АО «Ижевские электрические сети» пришел из ЗАО «Электросеть».
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