Сергей Лысенко возглавил Ижевские электрические сети

Ижевск. Удмуртия . Генеральный директор сменился в «Ижевских электрических сетях». Как сообщается на сайте компании, ее возглавил Сергей Лысенко . ИА «Сусанин» в пресс-службе электросетей рассказали, что до этого Лысенко два года занимал пост заместителя генерального директора по общим вопросам. К исполнению новых обязанностей он приступил с 30 марта.

Депутат Госсовета Удмуртской Республики Сергей Клементьев, ранее руководивший предприятием, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

100% акций АО «Ижевские электрические сети» принадлежат Ижевску.

Наша справка: Сергей Петрович Лысенко, родился в 1956 году в городе Шахты, Ростовской области

В 1975 году окончил Щучинский политехнический техникум по специальности энергетик. В 2003 году получил высшее экономическое образование в Ижевске. В АО «Ижевские электрические сети» пришел из ЗАО «Электросеть».