В Тукаевском районе затопило несколько деревень

Несколько деревень затопило в Тукаевском районе, об этом в соцсетях сообщают местные жители.

По их словам, вода подступает к домам в селе Ильбухтино, Большая Шильна, в поселке Комсомолец и Манхэттен . Жители жалуются, что людям приходится своими силами бороться с водой, а ответственные люди серьезных действий не предпринимают.

Жители деревни Старые Ерыклы пишут, что на Солидарной улице у многих затопило гаражи, бани и погреба.