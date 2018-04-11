Житель Краснодарского края поймал вора, который украл у его подруги кольцо с бриллиантом

Краснодарском крае неизвестный напал на местную жительницу и украл у нее золотое кольцо с бриллиантом. Задержать грабителя помог знакомый потерпевшей. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции девушка рассказала, что на нее напал мужчина, когда она возвращалась домой, и силой снял с пальца кольцо стоимостью 100 тысяч рублей. Это случилось на глазах у ее знакомого. Он догнал вора и задержал его до приезда полицейских.

В отношении

30-летнего

задержанного завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Похищенное кольцо изъяли и вернули владелице.