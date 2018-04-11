Мэр Красноярска отменил разрешение на строительство многоэтажки на правобережье

По поручению мэра Красноярска Сергея Ерёмина отозвано разрешение на строительство жилого дома в Свердловском районе города. Его планировалось построить в границах улиц Свердловскрй — 60 лет Октября — переулка Водомётного, внутри сложившегося микрорайона. По сути, многоэтажка в него не вписывалась, а кроме того, стройплощадка частично перегородила пожарный проезд к детскому саду и закрыла доступ к библиотеке для реабилитации инвалидов по зрению. Кроме того, как выяснилось, в документации не были учтены нормативы по обеспеченности детскими и садами и школами в этом микрорайне. После строительства дома в образовательных учреждениях детям не хватило бы мест.

Строительство дома началось в марте этого года. Однако, когда только-только стали ставить ограждение вокруг стройплощадки, жители соседних домов стали массово жаловаться в мэрию. В департаменте градостроительства рассмотрели заявления горожан. Мэр Красноярска Сергей Еремин утвердил отмену разрешения на возведение дома.

Напомним, что в феврале этого года Еремин отозвал разрешения на строительство 39 многоэтажек, основную часть которых также планировалось построить в Свердловском районе.