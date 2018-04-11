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Жители Черноречья почернели из-за людоедской платы за ЖКХ
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Жители Черноречья почернели из-за людоедской платы за ЖКХ 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Жители микрорайона Черноречье становятся особо бедными зимой, узнал KOSTROMA.TODAY. Жизнь в замечательном зеленом районе портит только одно: гигантские платежи за отопление.
По информации газеты «Костромские ведомости», микрорайон всегда отапливался не от городских ТЭЦ, а от собственных котельных. Со временем они были признаны нерентабельными и в центре микрорайона построили блочно-модульную котельную на газе.
Жителям пообещали, что они будут платить за тепло меньше, потому что такая котельная гораздо выгоднее.
Люди думали, что эта котельная позволит сэкономить.
Но дешевого тепла люди так и не увидели. Сейчас у них свой «чернореченский» тариф — больше 2,3 тыс. рублей за гигакалорию, тогда как во всем городе — около 1,7 тысячи рублей.
В итоге — гигантские счета.
Например, у жителей дома №29 квартплата — 6-7 тысяч рублей. Пенсионеры жалуются, что из-за таких цен они даже не могут позволить себе лекарства.
Когда микрорайон Черноречье строили, никому в голову не приходило, что за квартиру придется платить такие деньги.
Люди устали терпеть такую несправедливость. А когда узнали, что в следующем отопительном сезоне будут платить еще больше, жители вышли из себя.
Жильцы одного из домов обратились с жалобой к городским властям. Люди надеются, что они помогут им как-то решить эту проблему.
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