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В ЦСР отметили пользу от «привязки» зарплаты чиновника к результатам
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В ЦСР отметили пользу от «привязки» зарплаты чиновника к результатам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России необходимо создать Центр эффективности госуправления, который будет нацелен на внедрение лучших практик управления, среди которых может быть зависимость зарплаты каждого чиновника от достигаемого им результата, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) «Стратегия развития страны 2018-2024», который есть в распоряжении РИА Новости.
Среди других шагов по развитию страны в докладе выделяется переход на госуправление по приоритетам.
"Деятельность правительства должна быть нацелена на выполнение стратегических приоритетов, а повседневная работа должна стать эффективной, незаметной для граждан и большей частью — цифровой", — говорится в документе.
"Сейчас мы часто видим, как заявленные президентом и правительством цели не выполняются: в том числе из-за того, что работы по их достижению несфокусированы, действия, направленные на долгосрочные цели, откладываются. Необходимо создать Центр эффективности госуправления, который будет нацелен на внедрение лучших практик управления", — отмечают авторы доклада.
Среди лучших практик они выделяют «зависимость зарплаты каждого чиновника от достигаемого им результата, который понятен любому гражданину; умение чиновника совершенствовать свою работу ради удобства граждан; принятие понятных решений».
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