В ростовской маршрутке дверь скрепили изолентой

Один из микроавтобусов Hyundai County, работающий на маршруте №44-МТ «ТЦ Меркурий — ГПЗ-10» поразил ростовчан дверью, которая скреплена зеленой изолентой. Соответствующие фотографии были опубликованы в популярном паблике в социальных сетях. «Прекрасная зелененькая изолента. Кучи земли в углу, мусора и наскальные живописи. Пожалуй болельщики и иностранцы, которые приедут к нам летом смогут ознакомится с нашей культурой по полной, вольются в атмосферу», — написал автор публикации. Также он отметил, что в салоне микроавтобуса много мусора, а через дыры в борту залетает пыль. «Владельцы АТП, вам не стыдно?», — вопрошает мужчина. Один из комментаторов отметил, что такие маршрутные такси уменьшают желание жить в Ростове-на-Дону.