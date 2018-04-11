Победа Орбана: впечатляющая «путинизация» бывшего любимчика либералов

Воодушевленный 49 процентами голосов избирателей 8 апреля, «нелиберальный» лидер воспроизводит ожесточенный авторитаризм хозяина Кремля и снова возвращает Будапешт под крыло Москвы периода 1989-1990 годов.

Понедельник, 28 августа 2017. На VIP трибуне В будапештской Арены Ласло Паппа, где проходит мировой чемпионат по дзюдо, Виктор Орбан и обладатель черного пояса Владимир Путин , также почетный президент Международной федерации, наблюдают за первыми поединками. Два лидера встречаются в седьмой раз за время пребывания Орбан у власти. И четвертый после аннексии Крыма в марте 2014 года, которую Венгрия не стала осуждать.

Тот Виктор Орбан, который призывал 16 июня 1989 года на площади Героев к выводу коммунистического оккупанта, никогда не допустил бы такого сближения с Кремлем, как это делает сегодняшний. АЭС Пакш, восстановленная благодаря кредиту в одиннадцать миллиардов евро, предоставленному Путиным, газовый поток «Газпрома» , общая неприязнь по отношению к НПО, поддерживаемых Соросом и СМИ, высказывающих критическую точку зрения… Не говоря уже о выборе российской компании для реконструкции старой ветки будапештского метро М3!

Троянский конь

Что же случилось с партией «Фидес» Виктора Орбана 1990 годов, которое будучи движением прозападного толка в поисках мест в Ассамблее предлагало избирателям «сделать свой выбор» между Москвой и свободой? Ответ: она оказалась в лагере Эрдогана и Путина, предпочтя олигархическую демократуру демократии. Странное отклонение на восток Орбана, когда-то автора воспоминаний о польском гражданском обществе, сражающегося с террором Ярузельского, и яростного критика российского влияния на постсоветском пространстве.

«В течение долгого времени Орбан был убежден, что нельзя слишком сильно сближаться с Россией , потому что это может закончиться плохо. Но открыто изменив своим убеждениям, он сделал Венгрию троянским конем Путина в Европейском Союзе . Конечно, все страны континента хотели бы вести дела с Россией, но ни один лидер никогда не обхаживал Путина так же, как нынешний премьер-министр Венгрии, отказавшийся от дипломатического прагматизма», — написал в отчаянье еженедельник «Ха-вэ-ге» (HVG).

Орбан знает, как умаслить своего союзника. Главный европейский противник санкций, объявленных в связи с украинским конфликтом, и сторонник улучшения отношений с Россией, он поддерживает Путина в вопросе о важности национального суверенитета, семьи и защиты христианской идентичности Старого Света. Как и Владимир, Виктор — прекрасный оратор, умеющий привлечь на свою сторону провинциальную буржуазию. Как и Путин, он ставит власть на службу этнической и национально-консервативной идеологии.

Орбан не обладает экспансионизмом Путина, но он облегчает натурализацию своим соотечественникам за рубежом, оторванных от Родины в результате заключения Трианонского договора, которые массово голосуют за партию «Федес». Он не намерен отказываться от Евросоюза, который финансирует многие проекты в Венгрии, и от НАТО , членом которой она является с 1999 года, но оставляет поле открытым для российских шпионов. И хотя его урны для голосования не были забиты до краев, Орбан пользуется избирательной гегемонией, подобно Путину.

«Другие европейские страны, такие как Словакия Кипр или Греция , также близки к Москве, но Венгрия является единственной, кто имитирует российскую модель на политическом, экономическом и идеологическом уровне. Кроме того, охота на ведьм в отношении НПО ведется открыто венгерскими властями, вдохновленными твердостью Путина, а серьезное энергетическое сотрудничество между двумя странами обеспечивает не только поставки газа по низкой цене, но и голоса за кандидата Орбана», — отмечает политический обозреватель Петер Креко из аналитического центра «Политический капитал».

Вожди племени

С переизбранием Орбан также получил свое превосходство благодаря ряду преданных СМИ, добросовестно распространяемых свою болтовню, как и российское государственное телевидение, восхваляющее бессменного Путина. На государственном канале M1, похожего на Россию 1, не внушающая доверия оппозиция постоянно получает нагоняй. На частном ТВ2 во всех информационных программах критикуют в пух и прах «опасную сеть Сороса», которую Орбан хочет изгнать, как и Путин. Более того, каналы под контролем Орбана часто ссылаются на противоречивые RT и Sputnik , как на достоверные источники.

«Путинизация» экс-любимчика либералов, который прошелся катком по социал-демократам, стоящим во главе правительства с 2002 по 2010 год и заигрывающим с Москвой, бросается в глаза. Например, Петер Медьесси, бывший член секретных служб, который лично сопровождался Путиным в 2003 году в аэропорту Санкт-Петербурга или Ференц Дьюрчань, бывший комсомольский вожак, принимавший Путина в 2006 году, были публично обвинены в предательстве Родины.

«Еще десять лет назад Орбан резко критиковал действия Путина в России и осуждал их пока намеками в 2011-2012 годах. Сегодня мы присутствуем при ситуации, когда не только Орбан совершил поворот на 1800, но и его политическое окружение. Теперь они убеждены, что Москва является олицетворением нашего лучшего союзника, а также примером для подражания. Каждый визит Путина в Будапешт только подтверждает эту ситуацию», — считает политолог Золтан Цегледи.

Оба политика, безусловно, люди одного калибра, помимо рукопожатий и контрактов. Оба закаляли свой характер во времена сурового коммунизма, который Виктор осуждал со своими сокурсниками юристами, в то время как Владимир уже, казалось, создавал свое государство КГБ, работая секретным агентом в Дрездене . Оба — авторитарные лидеры, эдакие вожди племени и создатели клептократий для своих друзей. С одной стороны, Лоринц Месарош и Иштван Гаранчи. С другой стороны, наследники Ходорковского и Березовского.

Орбан, «полезный инструмент» Путина

Первое посвящение Орбана (1998) почти совпадает с приходом царя Путина (2000). Победители четвертого срока в интервале в несколько месяцев, они были свидетелями падения берлинской стены, пришли к вершинам своих государств и собираются там продержаться. Правление венгерских социал-демократов и марионеточное президентство Дмитрия Медведева проложили путь для двух лидеров к их триумфальной победе в 2010 и 2012 годах. Не без взаимного недоверия.

«Несмотря на свои связи с Москвой, Венгрия активно присутствует в евроатлантической сфере. Речь не идет о дружбе или общих ценностях, закладывающих основу для альянса. Это скорее оппортунистическое сотрудничество, основанное на схожих интересах. К тому же у русских нет никакого доверия к Орбану. Они видят в нем прежде всего полезный инструмент для ослабления ЕС», — сказал Андраш Рач, известный специалист по российским вопросам в Университете Петера Пазманя в Будапеште.