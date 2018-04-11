Ещё
Влюбленный фанат ограбил банк и подбросил деньги во двор Тейлор Свифт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Влюбленный фанат ограбил банк и подбросил деньги во двор Тейлор Свифт 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американец Брюс Роули ограбил банк в городе Ансония, штат Коннектикут, после чего, по его словам, выбросил деньги во двор дома певицы Тейлор Свифт. Полиция задержала нарушителя, пишет Hartford Courant.
Представители правоохранительных органов рассказали, что ограбление было совершено 4 апреля. День спустя полиция засекла Роули, ехавшего на машине в Коннектикут из соседнего штата Род-Айленд, и задержала его. «Мы ничего не знали о Тейлор Свифт, пока наши сотрудники не забрали его из местного отдела, чтобы вернуть в Ансонию. Он сам все рассказал в машине», — заявил пресс-секретарь полиции города Патрик Линч.
По признанию 26-летнего Роули, он отправился в деревню Уотч Хилл в Род-Айленде, где располагается особняк Свифт. «Видимо, он хотел сделать ей предложение. Но ее не было дома, когда он добрался до него. Он сказал, что перебросил часть денег через забор [дома певицы], чтобы впечатлить ее», — объяснил Линч.
Отмечается, что Роули украл в банке 1,6 тысячи долларов. Полиция нашла у обвиняемого только часть этой суммы. Во дворе особняка Свифт денег обнаружить не удалось.
В январе полиция обеспокоилась безопасностью Свифт, заявив, что некий 58-летний мужчина, назвавший себя бойфрендом артистки, намерен «защитить ее в Африке» при помощи пистолета.
Тейлор Свифт — 28-летняя поп-исполнительница, за свою карьеру она продала более 40 миллионов копий альбомов и получила десять наград «Грэмми». В 2017 году полностью сменившая имидж артистка заняла третью строчку рейтинга самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7667
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии246
Медведев анонсировал отставку правительства210
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»182
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров128
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение