Влюбленный фанат ограбил банк и подбросил деньги во двор Тейлор Свифт

Американец Брюс Роули ограбил банк в городе Ансония, штат Коннектикут, после чего, по его словам, выбросил деньги во двор дома певицы Тейлор Свифт. Полиция задержала нарушителя, пишет Hartford Courant.

Представители правоохранительных органов рассказали, что ограбление было совершено 4 апреля. День спустя полиция засекла Роули, ехавшего на машине в Коннектикут из соседнего штата Род-Айленд, и задержала его. «Мы ничего не знали о Тейлор Свифт, пока наши сотрудники не забрали его из местного отдела, чтобы вернуть в Ансонию. Он сам все рассказал в машине», — заявил пресс-секретарь полиции города Патрик Линч

По признанию 26-летнего Роули, он отправился в деревню Уотч Хилл в Род-Айленде, где располагается особняк Свифт. «Видимо, он хотел сделать ей предложение. Но ее не было дома, когда он добрался до него. Он сказал, что перебросил часть денег через забор [дома певицы], чтобы впечатлить ее», — объяснил Линч.

Отмечается, что Роули украл в банке 1,6 тысячи долларов. Полиция нашла у обвиняемого только часть этой суммы. Во дворе особняка Свифт денег обнаружить не удалось.

В январе полиция обеспокоилась безопасностью Свифт, заявив, что некий 58-летний мужчина, назвавший себя бойфрендом артистки, намерен «защитить ее в Африке» при помощи пистолета.