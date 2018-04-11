Ради Тейлор Свифит одержимый фанат ограбил банк

У Тейлор Свифт на одного одержимого фаната теперь больше. Один сначала угрожал убить её, а второй — ограбил банк, чтобы впечатлить её. Четвёртого апреля-летний Брюс Роули ограбил банк и приехал в Рот-Айленд, где находится пляжный домик Тейлор. Преступник скрыться не удалось. На следующий день полиция обнаружила его джип и устроила погоню. Остановился Брюс только, когда полиция проткнула ему шины.

Полиции Брюс признался в своей любви к Тейлор. Приехав к ней домой, он просто хотел пообщаться. Но, вот неудача, певицы там не оказалось. Поэтому он решил кинуть украденные деньги за забор. Только зачем — непонятно. Брюс Роули

И, вот ещё один интересный факт. Согласно протоколу и камерам видеонаблюдения, Брюс не угрожал работнику банка оружием и даже не скрывал своё лицо. Деньги ему отдали, но вместе со специальной упаковкой краски, которая взорвалась на парковке. Благодаря ей преступника и вычислили — она осталась на одежде и самих деньгах.

Теперь Роули ждёт суд. Под стражей он пока будет находиться до мая.

Сама Тейлор ситуацию пока никак не комментирует.

Напомним, что это не первый случай в истории Тейлор Свифт. Ранее фанат пытался убить её семью.