В уфимском аэропорту задержали 12 килограммов орехов и сухофруктов

В аэропорту Уфы остановили пассажиров с гостинцами из Средней Азии. Специалисты Управления Россельхознадзора Башкирии за четыре дня выявили четыре нарушения правил провоза подкарантинной продукции.

Прямо в аэропорту у пассажиров изъяли 12 с половиной килограммов орехов, сухофруктов и специй. Всё это в ручной клади пытались завезти в Башкирию пассажиры из Ташкента.

— Продукцию изъяли в связи с отсутствием фитосанитарного сертификата, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Всё изъятое направили на утилизацию, чтобы не допустить распространения карантинных объектов на территории республики.