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В уфимском аэропорту задержали 12 килограммов орехов и сухофруктов
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В уфимском аэропорту задержали 12 килограммов орехов и сухофруктов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В аэропорту Уфы остановили пассажиров с гостинцами из Средней Азии. Специалисты Управления Россельхознадзора Башкирии за четыре дня выявили четыре нарушения правил провоза подкарантинной продукции.
Прямо в аэропорту у пассажиров изъяли 12 с половиной килограммов орехов, сухофруктов и специй. Всё это в ручной клади пытались завезти в Башкирию пассажиры из Ташкента.
— Продукцию изъяли в связи с отсутствием фитосанитарного сертификата, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Всё изъятое направили на утилизацию, чтобы не допустить распространения карантинных объектов на территории республики.
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