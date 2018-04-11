Сергей Харючи сошел с корабля вовремя. Работу продолжит на берегу

Российский центр оленеводства со штаб-квартирой в Салехарде появится до конца года. Возглавить её планирует известный политик Сергей Харючи

Сегодня, 11 апреля, в свой последний рабочий день заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО встретился с журналистами, чтобы сказать слова благодарности и поделиться планами на будущее.

Сейчас идет подготовка уставных документов новой организации, открытие которой поддержал глава региона Дмитрий Кобылкин

Ожидается, что филиалы центра появятся во всех северных российских регионах. На становление центра Сергей Харючи отводит пять лет, после чего собирается оставить этот пост. Впрочем, как всегда иронично свои планы он назвал «скромными мечтами».

Свой уход с поста председателя парламента он объяснил просто — нужно давать дорогу молодым: «Оставляю возможность поработать другим. Все, о чем мечтал в начале 90-х, выполнил сполна. С корабля нужно сходить на берег вовремя. Продолжу работу в другом качестве, уже на берегу».

Он также дал своим коллегам мудрый совет политического тяжеловеса — искать компромисс и учитывать интересы всех сторон, а также не забывать о выстроенных вертикалях.