Российский центр оленеводства создадут на Ямале 

ТАСС, 12 апреля. Российский центр оленеводства создадут в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в четверг ТАСС сообщил автор инициативы, президент Совета ассоциации «Оленеводы мира» Сергей Харючи.
"Международный центр оленеводства действует в Норвегии. В России он тоже необходим, прежде всего, для того, чтобы вести учет поголовья северных оленей, знать, сколько людей заняты в оленеводстве, какие проблемы отрасли есть в регионах России. Инициативу поддержал губернатор ЯНАО (Дмитрий Кобылкин — прим. ТАСС)", — сказал Харючи.
Первый офис центра начнут создавать в Салехарде осенью. «Планируем, что затем его филиалы появятся в других оленеводческих регионах РФ, у нас их 20. Возглавлять Российский центр оленеводства буду я», — пояснил собеседник агентства.
Харючи отметил, что проект был представлен в марте в Салехарде на заседании Совета ассоциации «Оленеводы мира», участниками которого стали около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Шотландии и Финляндии.
Одним из первых проектов центра станет запуск на Ямале производства корма для оленей, схожего по химическому составу с традиционным кормом этих животных, добавил Харючи. Сейчас в ямальской тундре не хватает кормовой базы, зимой 2014 года от бескормицы погибло более 6 тыс. животных.
По данным ассоциации, сегодня оленеводством занимаются 24 коренных народа из десяти стран. В отрасль вовлечено около 100 тыс. человек, которые занимаются выпасом 2,5 млн домашних оленей. Крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей (более 600 тыс. голов) обитает на Ямале.