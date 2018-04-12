Ещё
Российский центр оленеводства создадут на Ямале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский центр оленеводства создадут на Ямале 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК "Ямал"
ТАСС, 12 апреля. Российский центр оленеводства создадут в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в четверг ТАСС сообщил автор инициативы, президент Совета ассоциации «Оленеводы мира» Сергей Харючи.
"Международный центр оленеводства действует в Норвегии. В России он тоже необходим, прежде всего, для того, чтобы вести учет поголовья северных оленей, знать, сколько людей заняты в оленеводстве, какие проблемы отрасли есть в регионах России. Инициативу поддержал губернатор ЯНАО (Дмитрий Кобылкин — прим. ТАСС)", — сказал Харючи.
Первый офис центра начнут создавать в Салехарде осенью. «Планируем, что затем его филиалы появятся в других оленеводческих регионах РФ, у нас их 20. Возглавлять Российский центр оленеводства буду я», — пояснил собеседник агентства.
Харючи отметил, что проект был представлен в марте в Салехарде на заседании Совета ассоциации «Оленеводы мира», участниками которого стали около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Шотландии и Финляндии.
Одним из первых проектов центра станет запуск на Ямале производства корма для оленей, схожего по химическому составу с традиционным кормом этих животных, добавил Харючи. Сейчас в ямальской тундре не хватает кормовой базы, зимой 2014 года от бескормицы погибло более 6 тыс. животных.
По данным ассоциации, сегодня оленеводством занимаются 24 коренных народа из десяти стран. В отрасль вовлечено около 100 тыс. человек, которые занимаются выпасом 2,5 млн домашних оленей. Крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей (более 600 тыс. голов) обитает на Ямале.
ТАСС: последние новости
Медведев ознакомился с планами поставок продукции Ленинградского металлического завода AP: ОЗХО не смогла определить происхождение вещества, которым отравились Скрипали В чем Марк Цукерберг признался Конгрессу США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса295
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»143
Меркель определилась с атакой по Сирии36
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию70
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому185
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение