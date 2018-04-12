Российский центр оленеводства создадут на Ямале

"Международный центр оленеводства действует в Норвегии . В России он тоже необходим, прежде всего, для того, чтобы вести учет поголовья северных оленей, знать, сколько людей заняты в оленеводстве, какие проблемы отрасли есть в регионах России. Инициативу поддержал губернатор ЯНАО ( Дмитрий Кобылкин — прим. ТАСС)", — сказал Харючи.

Первый офис центра начнут создавать в Салехарде осенью. «Планируем, что затем его филиалы появятся в других оленеводческих регионах РФ, у нас их 20. Возглавлять Российский центр оленеводства буду я», — пояснил собеседник агентства.

Харючи отметил, что проект был представлен в марте в Салехарде на заседании Совета ассоциации «Оленеводы мира», участниками которого стали около 100 оленеводов из России, Швеции , Норвегии, Шотландии и Финляндии

Одним из первых проектов центра станет запуск на Ямале производства корма для оленей, схожего по химическому составу с традиционным кормом этих животных, добавил Харючи. Сейчас в ямальской тундре не хватает кормовой базы, зимой 2014 года от бескормицы погибло более 6 тыс. животных.

По данным ассоциации, сегодня оленеводством занимаются 24 коренных народа из десяти стран. В отрасль вовлечено около 100 тыс. человек, которые занимаются выпасом 2,5 млн домашних оленей. Крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей (более 600 тыс. голов) обитает на Ямале.