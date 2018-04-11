Правда, что в Дону можно поймать дельфина?

Местные рыбаки говорят, что в Дону теперь можно поймать и дельфина. Неужели, это так?

Сотрудники Южного научного центра РАН пояснили, что в конце апреля на нерест в Дон направляются косяки черноморско-азовской сельди.

Вслед за этой рыбкой могут пойти и азовки, морские свиньи, внешне очень похожие на афалин, но с притупленной мордой.

В последние годы эти млекопитающие всё чаще встречаются в районе Ворошиловского моста и Кочетовского гидроузла, поэтому неудивительно, что среди местных рыбаков ходят байки о пойманных дельфинах.

Учёные напоминают, что азовки занесены в Красную книгу, они охраняются государством, и просят каждого, кто их заметит в местных водоёмах, позвонить по телефону 8-951-510-38-99 или написать на электронную почту yugdelfin@mail.ru.

Любая информация позволит специалистам подробнее изучить причины заходов морских хрюш в реки.