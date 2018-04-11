В МГТУ состоялось закрытие чемпионата «Молодые профессионалы»

Шестого апреля в актовом зале МГТУ состоялось тожественное закрытие Второго открытого вузовского чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills.

Меропритятие было организовано целях повышения качества профессионального образования, популяризации рабочих профессий и специальностей и развития движения Ворлдскиллс Россия — официального оператора международного некоммерческого движения WorldSkills International, действующего под девизом: «Делай мир лучше силой своего мастерства!», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Состязания по пяти компетенциям выявили лучших молодых профессионалов в области туризма, флористики, вэб-разработки, предпринимательства и ресторанного сервиса.