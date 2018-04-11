Несколько действенных способов удаления следов скотча с различных поверхностей

Во время ремонта приходится использовать много различных инструментов и материалов, в том числе скотч, который становится незаменимым, когда возникает необходимость зафиксировать какой-либо элемент на той или иной плоскости. К тому же, он считается отличным материалом для склеивания разнородных деталей, а также для их упаковывания. После использования клейкая лента полностью удаляется, но зачастую на поверхности остаются следы, устранить которые бывает довольно-таки проблематично, особенно если не сделать этого сразу. Тогда на участки с остатками клеевого состава налипает грязь, пыль, мелкие ворсинки и иные микрочастицы, и предмет утрачивает свой привлекательный внешний вид. Очень важно знать, какими чистящими средствами можно пользоваться, чтобы не испортить вещь.

Удаление следов скотча потребует от вас понимания, на каком типе поверхности он оставлен. Это может быть пластик, стекло, дерево. Чтобы устранить остатки клеевого слоя с пластиковой поверхности, вам понадобятся:

— рафинированное растительное масло (без запаха);

— бензин (допускается замена на уайт-спирит, ацетон, растворитель);

— ластик для стирания карандаша;

— фен для волос;

— мыльный раствор.

Первым действенным методом по удалению следов скотча с пластика, как ни странно, станет повторное наклеивание клейкой ленты. Самое главное здесь — не ошибиться в размере и отрезать кусок нужного габарита. Далее этот кусок помещается на место загрязнения и слегка придавливается пальцами, после чего резко отрывается. Применять данный способ можно только в условиях прохлады, ибо в тепле клеевой слой быстро нагревается и начинается плавиться, что делает бессмысленным всю процедуру.

Второй способ связан с использованием рафинированного растительного масла. В нем содержатся жиры, которые ускоряют процесс растворения клея. Нанесите небольшое количество масла на тряпочку и обработайте проблемное место. Действуйте до тех пор, пока клей полностью не удалится с поверхности. Жирную пленку, которая останется на месте пятна, легко убрать мыльным раствором. В качестве альтернативы можно использовать оливковые или даже эфирные масла; главное, чтобы они не имели запаха и примесей в виде различных красящих пигментов.

Еще один эффективный способ, успешно применяющийся в борьбе с клеевыми следами от скотча на пластике, подразумевает использование бензина, уйат-спирита или иных растворителей. Работа с ними требует особой осторожности: прежде, чем приступить к основным действиям, нанесите малое количество жидкости на небольшой участок поверхности в незаметном месте и подождите 5-7 минут. Если за это время цвет пластика и его структура остались неизменными, можно начинать удаление остатков клея. Удобнее всего взять ватный диск или тампон и смочить его в растворителе. Пятно тщательно обрабатывается до полного устранения следов. Финальным штрихом станет протирание проблемного места сухой ветошью.

Четвертый способ, который потребует от вас использования канцелярского ластика, считается гораздо более трудозатратным и длительным по времени, но при этом он позволяет не применять химикаты, способные разрушить верхний слой полимерной поверхности. Действовать здесь придется по аналогии со стиранием карандашных рисунков: нужно запастись терпением и кропотливо удалять размеренными движениями остатки липкого слоя. Помните о том, что работать следует только при низких температурах, иначе остатки клея будут размазываться по поверхности. К тому же, данный способ не применим по отношению к хрупким изделиям, так как он сопряжен с приложением определенных физических усилий.

В некоторых случаях для удаления застарелых следов скотча целесообразно использовать обычный фен для волос. Он разогреет застывший клей, что поспособствует дальнейшей его ликвидации при помощи вышеописанных средств. Помните только о том, что не каждый вид пластика способен подвергнуться разогреву и не изменить своего привлекательный внешний вид.

Мыльный раствор лучше всего приготовить из хозяйственного, не косметического, мыла. Можно взять как жидкую субстанцию, так и самостоятельно растворить в теплой воде мыльную стружку. Этот состав наносится на заранее заготовленную ветошь, которой обрабатывают грязное пятно. В некоторых случаях допускается полное погружение изделия в мыльный раствор, если, конечно, размеры предмета это позволяют.

Если речь идет о стеклянных поверхностях, то тут действовать нужно с особой осторожностью. Дело в том, что обычные моющие средства прекрасно справляются с поставленной задачей, однако они могут содержать абразивные частицы, которые, в свою очередь, способны оцарапать поверхность. Поэтому лучше всего приобрести в магазине специальное средство для очистки стекла и действовать строго в соответствии с прилагающейся к нему инструкций. Если по тем или иным причинам это не представляется возможным, воспользуйтесь уайт-спиритом, ацетоном или бензином. Помните о том, что при наличии тонировке на стекле использовать растворители не рекомендуется, так как они повредят тонирующий слой. Если следы скотча появились на стекле недавно, то можно сделать густой раствор соды. Его доводят до состояния кашицы, а затем наносят на проблемную зону. Непродолжительное время дается на впитывание этой кашицы в клеевой слой, после чего при помощи ветоши ее удаляют.

В случае перевозки мебели нередко дверцы и ящики фиксируются скотчем. Соответственно, на них остаются следы. Способы устранения остатков клейкого слоя скотча с поверхности мебели зависят от типа покрытия: лак, термопленка или обычная древесина. Например, растворители (бензин, уайт-спирит) прекрасно воздействуют на клеевой состав, однако их нельзя применять на окрашенных и полированных поверхностях. Существует большая вероятность, что они растворятся вслед за пятном. Масло эффективно устранит следы от скотча на полированной деревянной поверхности, но обязательно впитается в необработанную древесину. Канцелярский ластик отлично справится с поставленной задачей, но для этого вам придется изрядно потрудиться.