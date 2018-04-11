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Три поликлиники на северо-востоке Москвы будут введены в эксплуатацию до конца года
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Три поликлиники на северо-востоке Москвы будут введены в эксплуатацию до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
На северо-востоке Москвы завершается строительство трех поликлиник, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«На северо-востоке Москвы до конца 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию три поликлиники. Среди них: детская поликлиника №71 на 320 посещений в смену на ул. Академика Комарова, вл. 1-3 в районе Марфино; детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену на ул. Ленская, вл. 21 в районе Бабушкинский; пристройка к детской поликлинике №99 на 320 посещений в смену на ул. Касаткина, вл. 9 в районе Алексеевский», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
По его словам, сейчас на объектах идут отделочные работы, прокладка инженерных коммуникаций, фасадные работы. Общая мощность их составит 1 тыс. 390 посещений в смену, из них 890 для детей и 500 для взрослых.
Уточняется, что поликлиники оснастят современным диагностическим оборудованием, это позволит повысить качество оказания медицинских услуг, комфорт и доступность медицинской помощи. Объекты возводятся за счет средств городского бюджета.
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