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Не менее 2,8 млн москвичей могут принять участие в городских субботниках 14 и 21 апреля
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Не менее 2,8 млн москвичей могут принять участие в городских субботниках 14 и 21 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили журналистам в комплексе городского хозяйства столицы.
«14 апреля основное внимание будет уделяться приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий. А 21 апреля пройдет уборка парков, лесных массивов и так далее», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в материале.
В комлексе добавили, что планируется убрать почти 12 тыс. га газонов, промыть более 16 тыс. фасадов и цоколей, промыть и покрасить более 8,1 тыс. устройств наружного освещения, покрасить более 433 тыс. м газонных ограждений, почти 5,3 тыс. контейнеров и почти 52 тыс. урн.
Присоединиться к субботникам можно на любом этапе. Инвентарь, посадочный материал и все необходимое предоставят коммунальные службы и управы.
«Традиции проведения субботников в столице почти сто лет. Каждый год москвичи выходят на улицы, чтобы внести свой личный вклад в весеннее благоустройство, сделать столицу еще более чистой, комфортной и благоустроенной. В 2017 г. на субботники вышли порядка 2,8 млн москвичей. Планируется, что в этом году число участников будет не ниже», — говорится в сообщении.
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