Санкции помогут вернуть капиталы в Россию

Новые санкции США ускорят возврат российских капиталов в страну, и власти должны быть готовы рационально использовать их для развития экономики, считают эксперты, опрошенные "Российской газетой" . А помощь конкретным компаниям, отмечают они, нужно оказывать очень осторожно.

С проблемами столкнулись компании, попавшие в санкционный список, риски есть и для российской экономики в целом, признают эксперты. В первую очередь начинает действовать запрет на зарубежное финансирование. «Ограничения были и раньше, но сейчас организациям, попавшим под санкции, в принципе запретят кредитоваться на международном рынке», — говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович . Возникнут сложности с поставками продукции на мировой рынок. На фоне санкций компании уже теряют капитализацию за счет падения котировок их акций на биржах. По цепочке это создаст негативный фон для всей российской экономики. Недавно два из тройки ведущих рейтинговых агентств — S&P и Fitch — повысили рейтинг России до инвестиционного уровня. Но сейчас они могут задуматься, не понизить ли его обратно, отмечает Г. Остапкович. Такой шаг отразится на инвестициях в экономику.

Но угрозы могут быть локализованы. «Мы наблюдаем лишь первую реакцию рынка, который скоро должен прийти в равновесие. Пока отрасли экономики не пострадали. Нужно посмотреть, как рынок приспособится к новой ситуации», — отмечает старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Юрий Зайцев

Компаниям, которые затронули санкции, придется решить вопрос с долгами и оптимизировать свои издержки. Есть идеи провести реструктуризацию их задолженности, отмечают эксперты. Государство может помочь также через предоставление субсидированных кредитов взамен зарубежных. Придется искать выход на новые рынки. Тут поддержка может потребоваться в виде льготного экспортного кредитования, отмечает Зайцев. Но для помощи компаниям средства придется отвлекать от других проектов, потому действовать нужно очень осторожно.

Между тем финансы могут прийти из-за рубежа. За всеми негативными последствиями вырисовывается заметный положительный эффект, который стоит использовать для развития всей экономики. «Деньги бизнеса, попавшего под санкции, теперь стали токсичными за рубежом. По крайней мере часть из них начнет возвращаться в Россию», — говорит Георгий Остапкович.

Положительную роль могут сыграть офшорные зоны на территории России. Как рассказали «РГ», в Минэкономразвития уже разработан проект создания в стране двух территорий со специальным режимом. Это был бы очень хороший, беспрецедентный подход, отмечает Юрий Зайцев. Он позволит снизить риски для перекредитования предприятий.