Ещё
В Прикамье Оханск объединят с районом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

В Прикамье Оханск объединят с районом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным «Коммерсанта-Прикамье», с инициативой выступило земское собрание Оханского района. При создании городского округа в его состав войдут поселения Оханского района.
Законопроект предполагает, что после объединения территорией будет управлять Оханская гордумы, состоящая из 15 депутатов. Депутаты будут избирать главу городского округа. Объединительный процесс должен завершиться к началу 2019 года.
Проект закона краевые парламентарии рассмотрят на апрельском заседании. В этом году краевые депутаты поддержали создание городских округов на базе Краснокамска, Кизела, Чайковского и Гремячинска.
Фото: «ФедералПресс»
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Вкладчикам «АК Банка» возместят 22,9 миллиарда рублей Талые воды затопили село Тимофеевка в Самарской области «Нужно проверить все, но без компанейщины»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России667
Рубль продолжил безустанное падение203
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель85
Россия пригрозила сбивать ракеты США108
Авиакатастрофа в Хабаровске10
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение