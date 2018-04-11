В Прикамье Оханск объединят с районом 

По данным «Коммерсанта-Прикамье», с инициативой выступило земское собрание Оханского района. При создании городского округа в его состав войдут поселения Оханского района.
Законопроект предполагает, что после объединения территорией будет управлять Оханская гордумы, состоящая из 15 депутатов. Депутаты будут избирать главу городского округа. Объединительный процесс должен завершиться к началу 2019 года.
Проект закона краевые парламентарии рассмотрят на апрельском заседании. В этом году краевые депутаты поддержали создание городских округов на базе Краснокамска, Кизела, Чайковского и Гремячинска.
Фото: «ФедералПресс»