«Богучанский алюминиевый завод» решил не взыскивать компенсацию с «Юнипро»

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. «Богучанский алюминиевый завод» (БоАЗ, СП «Русал» "Русгидро" ) отозвал требование о расторжении с «Юнипро» (входит в Uniper) договора о предоставлении мощности (ДПМ) на строительство третьего блока на Березовской ГРЭС, который после пожара в 2016 перестал поставлять электроэнергию. Это следует из письма генерального директора завода Евгения Рапацевича, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Компания также решила отказаться от требования возврата денег за непоставленную мощность.

Письмо об отзыве ранее заявленных требований направлено «Юнипро», «Системному оператору», НП «Совет рынка» и «Администратору торговой системы оптового рынка электроэнергии» 12 апреля.

Меньше месяца назад — 22 марта — БоАЗ требовал отозвать у «Юнипро» ДПМ на строительство угольного третьего блока Березовской ГРЭС и обязать компанию вернуть заводу заплаченные за непоставленную мощность деньги.

По данным газеты «Коммерсантъ», БоАЗ оценил потери завода в результате оплаты по ДПМ недопоставленной в 2016 году мощности с третьего блока Березовской ГРЭС в 43,35 млн руб. Предприятие квалифицировало эту сумму как «незаконное обогащение» и требовало «Юнипро» вернуть эту сумму.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС, которую «Юнипро» строила по ДПМ, был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года здесь произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла. Блок в настоящее время находится в ремонте и с тех пор не осуществляет поставку мощности на рынок.

С точки зрения ФАС

Заместитель главы ФАС Виталий Королев сообщил ТАСС, что рынок выступил против требований БоАЗ о расторжении договора ДПМ с «Юнипро» после аварии на блоке.

"Это опасный прецедент с точки зрения того, что любой генератор, кто вышел в ремонт и не поставлял мощность на рынок, может попасть под угрозу расторжения с ним договора ДПМ. Я вчера проводил совещание по этому вопросу — все категорически против. И в данном случае мы говорим не столько о Березовской ГРЭС, сколько о том, что создав такой прецедент, это может в дальнейшем коснуться любого участника рынка", — сказал Королев.

Выпавшие мощности после аварии на третьем блоке Березовской ГРЭС были замещены за счет перераспределения поставок электроэнергии с других генерирующих энергообъектов, добавил он.