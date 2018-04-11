В Омской области составили рейтинг лучших школ и педагогов

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Омской области завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников. А по его итогам в министерстве образования составили рейтинг лучших школ и педагогов.

Так, многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 занял первое место в списке. 89 учеников центра стали победителями и призёрами олимпиады.

В первый вошли лучшие школы, а во второй педагоги-наставники, работающие с одаренными детьми, которые показывают высокие результаты на олимпиадах). В десятке лучших также городские гимназии № 19, 115, 62, лицей № 92. Эти учебные заведения были и в прошлогоднем рейтинге. Также в список лучших вошла и средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 73.

«Отличительной особенностью 2018 года по сравнению с прошлым стало увеличение в десятке количества сельских образовательных организаций. В списке лучших Нововаршавская гимназия, а также Кормиловская школа № 1 и Большереченская средняя общеобразовательная школа», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.