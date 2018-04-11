В Омской области составили рейтинг лучших школ и педагогов 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Омской области завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников. А по его итогам в министерстве образования составили рейтинг лучших школ и педагогов.
Так, многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 занял первое место в списке. 89 учеников центра стали победителями и призёрами олимпиады.
В первый вошли лучшие школы, а во второй педагоги-наставники, работающие с одаренными детьми, которые показывают высокие результаты на олимпиадах). В десятке лучших также городские гимназии № 19, 115, 62, лицей № 92. Эти учебные заведения были и в прошлогоднем рейтинге. Также в список лучших вошла и средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 73.
«Отличительной особенностью 2018 года по сравнению с прошлым стало увеличение в десятке количества сельских образовательных организаций. В списке лучших Нововаршавская гимназия, а также Кормиловская школа № 1 и Большереченская средняя общеобразовательная школа», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Специалисты также подготовили рейтинг лучших педагогов. в прошлом году в списке были фамилии 58 педагогов. Город представляют в списке педагоги гимназий № 19, 62, 75, 84, 88, 115 и 139, лицеев № 64, 74, 92 и 166, школ № 73 и 109. А честь районов области защищат— педагоги Черлакской школы № 1, гимназии № 1 Калачинска, Серебропольской школы Азовского района, Называевской гимназии, Кормиловской школы № 1, Лузинской школы Омского района, Крутинской и Нововаршавской гимназий и Большереченской школы. Наибольшее количество учителей в этом списке из областного центра развития одаренности № 117.