Ещё
Москва готовится к субботникам 14 и 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

Москва готовится к субботникам 14 и 21 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва готовится к субботникам, которые пройдут в городе 14 и 21 апреля, ожидается, что в них примут участие не менее 2,8 миллиона человек, сообщили журналистам в комплексе городского хозяйства столицы (КГХ).
"Четырнадцатого апреля основное внимание будет уделяться приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий. А 21 апреля пройдет уборка парков, лесных массивов и так далее", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Планируется убрать почти 12 тысяч гектаров газонов, промыть более 16 тысяч фасадов и цоколей, промыть и покрасить более 8,1 тысячи устройств наружного освещения, покрасить более 433 тысяч метров газонных ограждений, почти 5,3 тысячи контейнеров и почти 52 тысячи урн.
Отмечается, что присоединиться к субботникам можно на любом этапе. Информацию о мероприятиях в каком-либо районе можно найти на сайтах префектур и управ, в районных СМИ и на информационных стендах многоквартирных домов. Инвентарь, посадочный материал и все необходимое предоставят коммунальные службы и управы.
"Традиции проведения субботников в столице почти сто лет. Каждый год москвичи выходят на улицы, чтобы внести свой личный вклад в весеннее благоустройство, сделать столицу еще более чистой, комфортной и благоустроенной", — добавили в КГХ.
Городские власти приглашают на субботники всех желающих, включая школьников и пенсионеров. По традиции участие в весенних работах примут также студенты, сотрудники городских предприятий и организаций.
РИА Новости: последние новости
Китайская таможня потребовала вернуть обратно в США 490 тонн мусора Международный день освобождения узников фашистских концлагерей США по ситуации в Сирии переступают границы дозволенного, считают в Госдуме
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России674
Рубль продолжил безустанное падение206
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель84
Россия пригрозила сбивать ракеты США128
Авиакатастрофа в Хабаровске10
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение