Москва готовится к субботникам 14 и 21 апреля

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Москва готовится к субботникам, которые пройдут в городе 14 и 21 апреля, ожидается, что в них примут участие не менее 2,8 миллиона человек, сообщили журналистам в комплексе городского хозяйства столицы (КГХ).

"Четырнадцатого апреля основное внимание будет уделяться приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий. А 21 апреля пройдет уборка парков, лесных массивов и так далее", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

Планируется убрать почти 12 тысяч гектаров газонов, промыть более 16 тысяч фасадов и цоколей, промыть и покрасить более 8,1 тысячи устройств наружного освещения, покрасить более 433 тысяч метров газонных ограждений, почти 5,3 тысячи контейнеров и почти 52 тысячи урн.

Отмечается, что присоединиться к субботникам можно на любом этапе. Информацию о мероприятиях в каком-либо районе можно найти на сайтах префектур и управ, в районных СМИ и на информационных стендах многоквартирных домов. Инвентарь, посадочный материал и все необходимое предоставят коммунальные службы и управы.

"Традиции проведения субботников в столице почти сто лет. Каждый год москвичи выходят на улицы, чтобы внести свой личный вклад в весеннее благоустройство, сделать столицу еще более чистой, комфортной и благоустроенной", — добавили в КГХ.

Городские власти приглашают на субботники всех желающих, включая школьников и пенсионеров. По традиции участие в весенних работах примут также студенты, сотрудники городских предприятий и организаций.