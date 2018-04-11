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Блогер Вера Афанасьева: «Страх и трепет»
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Блогер Вера Афанасьева: «Страх и трепет» 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Вчера узнала я, что такое экзистенциальный ужас.
Смотрю на выпускное фото дочери с длиннющими завитыми волосами — никогда не будет у неё таких волос!
И маму никогда я больше не увижу, НИКОГДА… И любимый мой шпиц Рыженька не подаст голос, встречая меня из школы. И родной дом давно сровняли с землей, похоронив мое детство. Ничего, ничего вернуть!
Господи, как все мгновенно, как никчёмны наши жизни!
Ужас перед беспощадным миром, необъятной вселенской скалой, нависающей над малостью твоего существования и пропастью небытия…
А потом — отчаяние, звериная тоска, до воя.
Раньше я иногда думала об этом, а теперь вот и почувствовала — всем существом.
Накрыло так накрыло — раздавило, стало нечем дышать, думала — умру, да в тот момент было бы и лучше.
Дома никого не было, и пришлось открывать настежь створки лоджии, полной грудью вдыхать благоухающий воздух и впитывать в себя ослепительный весенний мир.
Ну, и внуков вспомнила.
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