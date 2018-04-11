Блогер Вера Афанасьева: «Страх и трепет»

Вчера узнала я, что такое экзистенциальный ужас.

Смотрю на выпускное фото дочери с длиннющими завитыми волосами — никогда не будет у неё таких волос!

И маму никогда я больше не увижу, НИКОГДА… И любимый мой шпиц Рыженька не подаст голос, встречая меня из школы. И родной дом давно сровняли с землей, похоронив мое детство. Ничего, ничего вернуть!

Господи, как все мгновенно, как никчёмны наши жизни!

Ужас перед беспощадным миром, необъятной вселенской скалой, нависающей над малостью твоего существования и пропастью небытия…

А потом — отчаяние, звериная тоска, до воя.

Раньше я иногда думала об этом, а теперь вот и почувствовала — всем существом.

Накрыло так накрыло — раздавило, стало нечем дышать, думала — умру, да в тот момент было бы и лучше.

Дома никого не было, и пришлось открывать настежь створки лоджии, полной грудью вдыхать благоухающий воздух и впитывать в себя ослепительный весенний мир.

Ну, и внуков вспомнила.