Аттракционы в Автозаводском парке проверят на безопасность

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, техническое освидетельствование аттракционов состоится 11 апреля, в среду.

В ходе проводящейся ежегодно диагностики специалисты аккредитованной организации проверят соответствие технического состояния 16 механизированных аттракционов и определят возможность их дальнейшей эксплуатации.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности населения в преддверии открытия паркового сезона.

Справка. Центральный парк культуры и отдыха Автозаводского района — типичный и, в то же время, уникальный объект, рожденный эпохой Советской архитектуры 30-50 годов XX столетия.

Общая площадь парка 73,6 га, из них активно используется 32 га, зеленый фонд парка представляет собой более 13000 долговечных пород деревьев (ясень, липы, вязы), высаженных в середине прошлого века.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения высотой 29 метров может появиться в Дзержинске.