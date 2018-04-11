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Аттракционы в Автозаводском парке проверят на безопасность
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Аттракционы в Автозаводском парке проверят на безопасность 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, техническое освидетельствование аттракционов состоится 11 апреля, в среду.
В ходе проводящейся ежегодно диагностики специалисты аккредитованной организации проверят соответствие технического состояния 16 механизированных аттракционов и определят возможность их дальнейшей эксплуатации.
Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности населения в преддверии открытия паркового сезона.
Справка. Центральный парк культуры и отдыха Автозаводского района — типичный и, в то же время, уникальный объект, рожденный эпохой Советской архитектуры 30-50 годов XX столетия.
Общая площадь парка 73,6 га, из них активно используется 32 га, зеленый фонд парка представляет собой более 13000 долговечных пород деревьев (ясень, липы, вязы), высаженных в середине прошлого века.
Ранее сообщалось, что колесо обозрения высотой 29 метров может появиться в Дзержинске.
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