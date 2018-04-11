Женские батальоны смерти: самые любопытные факты

В разные исторические эпохи и в разных частях света, когда из-за постоянных войн ряды мужчин сильно редели, женщины создавали свои боевые отряды. В России в период Первой мировой войны тоже появились так называемые женские батальоны смерти. Во главе первого такого подразделения встала Мария Бочкарева — одна из самых несчастливых и неординарных женщин того тяжёлого времени.

Как складывалась жизнь будущей героини

Мария Леонтьевна Фролкова родилась в 1889 году в Новгородской области в очень бедной крестьянской семье. Когда Марусе исполнилось шесть лет, семья в поисках лучшей доли перебралась в Томск , так как переселенцам в Сибирь правительство обещало немалые льготы. Но надежды не оправдались. В 8 лет девочку отдали «в люди». Маруся работала с утра до ночи, терпела постоянный голод и побои.

В ранней юности Мария познакомилась с поручиком Василием Лазовым. В стремлении вырваться из окружающей ее беспросветной обстановки девушка бежала с ним из родительского дома. Однако поручик опозорил её и бросил. После возвращения домой Мария так жестоко была избита отцом, что получила сотрясение мозга. Затем в 15 лет Марию выдали замуж за ветерана японской войны Афанасия Бочкарёва. Брак оказался неудачным: муж сильно пил и бил молодую жену. Мария пыталась сбежать от него и как-то устроиться в жизни, но муж находил её, возвращал домой и все продолжалось по-старому. Девушка неоднократно пыталась свести счеты с жизнью. В последний раз её спас разбойник и картёжник Янкель Бук, входящий в международную банду хунхузов. Он не дал ей выпить стакан уксуса. Мария стала его сожительницей. [С-BLOCK]

Спустя некоторое время Янкель Бук был пойман и сослан. Бочкарёва последовала в ссылку за ним. Но там и он начал пить и заниматься рукоприкладством. Есть свидетельства, что однажды Бук, заподозрив подругу в измене, пытался ее повесить. Мария поняла, что попала в очередную ловушку, и её деятельная натура стала искать выход. Она отправилась в полицейский участок, где рассказала о многих нераскрытых преступлениях своего сожителя. Однако этот поступок только ухудшил её положение.

Когда началась Первая мировая война, Бочкарёва обратилась к командиру томского батальона с просьбой зачислить её в солдаты. Командир отшутился и посоветовал ей обратиться к самому императору. Однако существование Марии было настолько ужасно, что она действительно решилась на этот шаг: нашла человека, который помог ей составить и отправить Николаю II телеграмму, в которой она просила зачислить её в действующую армию. Видимо, телеграмму писал профессионал, потому что царь согласился на такое нарушение армейской дисциплины.

Жизнь среди солдат и участие в сражениях

Когда Мария Бочкарёва попала на фронт, однополчане восприняли её иронично. Её военное прозвище было «Яшка», по имени второго мужа. Мария вспоминала, что первую ночь в казарме она провела, раздавая тумаки своим соратникам. Она старалась посещать не солдатскую баню, а городскую, где в неё с порога запускали чем-нибудь тяжёлым, принимая за мужчину. Позже Мария стала мыться со своим отрядом, занимая дальний угол, поворачиваясь спиной и угрожая ошпарить в случае домогательств. Вскоре солдаты к ней привыкли и перестали зубоскалить, признав её за «своего», иногда даже ради шутки брали ее с собой в бордель.

После всех мытарств терять Марии было нечего, зато она получила шанс выдвинуться и повысить свой социальный статус. Она проявила немалую отвагу в сражениях и вытащила из-под огня полсотни раненых. Четырежды была ранена сама. Возвращаясь из госпиталя, она встречала в части самый радушный приём, наверное, впервые в жизни находясь в доброжелательном окружении. Её произвели в старшие унтер-офицеры и наградили Георгиевским крестом и тремя медалями.

Первый женский батальон смерти

В 1917 году депутат Думы Михаил Родзянко подал идею создания женской военной бригады. Фронт разваливался, случаи бегства с поля боя и дезертирства носили массовый характер. Родзянко рассчитывал, что пример бесстрашных патриотических женщин воодушевит солдат и сплотит русскую армию.

Командиром женского батальона смерти стала Мария Бочкарёва. На её призыв откликнулось более 2000 женщин, желающих защищать страну с оружием в руках. Многие из них были из числа романтических петербургских институток, увлеченных патриотическими идеями и абсолютно не имеющих представления о реальной военной жизни, зато охотно позировавших в солдатском образе перед фотографами. Бочкарёва, видя это, сразу потребовала от своих подчинённых строгого соблюдения её требований: беспрекословное повиновение, никаких украшений и стрижка наголо. Были жалобы и на тяжёлую руку Марии, которая могла в лучших фельдфебельских традициях надавать пощёчин. Недовольные такими порядками быстро отсеялись, и в батальоне осталось 300 девушек самого различного происхождения: от рождённых в крестьянских семьях до дворянок. Адьютантом Бочкарёвой стала Мария Скрыдлова — дочь известного адмирала. Национальный состав был различным: русские, латышки, эстонки, еврейки и даже одна англичанка. [С-BLOCK]

На фронт женский батальон провожали порядка 25 тысяч мужчин петербургского гарнизона, которые сами не спешили подставлять лоб под пулю. Александр Керенский лично вручил отряду знамя, на котором было написано: «Первая женская военная команда смерти Марии Бочкарёвой». Их эмблемой был череп со скрещёнными костями: не пиратский знак, а символ Голгофы и искупления грехов человечества.

Как воспринимали женщин-воинов

На фронте девушкам пришлось отбиваться от солдат: многие восприняли женское пополнение исключительно как легальных проституток. Проститутки, сопровождающие армию, часто одевались в подобие военной формы, так что амуниция девушек никого не останавливала. Их боевое расположение осаждали сотни однополчан, которые не сомневались, что к ним прибыл официальный бордель.

Но так было до первых боёв. Отряд Бочкарёвой прибыл к Сморгони и 8 июля 1914 года впервые вступил в бой. За три дня женский батальон смерти отразил 14 немецких атак. Несколько раз девушки шли в контратаки, вступали в рукопашные схватки и выбивали германские подразделения с их позиций. Командующий Антон Деникин был впечатлён женским героизмом.

Расчёты Родзянко не оправдались: мужские боевые части продолжали укрываться в окопах, пока девушки поднимались в атаку. Батальон потерял 30 бойцов, ранения получили порядка 70. Сама Бочкарёва была ранена в пятый раз и провела полтора месяца в госпитале. Её произвели в подпоручики, а батальон отошёл в тыл. После Октябрьского переворота по инициативе Бочкарёвой ее отряд распустили.

Альтернативный батальон институток

Те девушки, которых отсеяла Бочкарёва, создали Петроградский женский батальон смерти. Здесь разрешалось пользоваться косметикой, носить нарядное бельё и делать красивые причёски. Состав был принципиально иным: кроме романтичных выпускниц Смольного института благородных девиц к батальону примкнули авантюристки различного пошиба, включая проституток, решивших сменить сферу деятельности. Этот второй отряд, сформированный Женским патриотическим союзом, должен был оборонять Зимний дворец в Петрограде. Однако при взятии Зимнего революционерами этот отряд не оказал сопротивления: девиц разоружили и отправили в казармы Павловского полка. Отношение к ним было точно такое же, как первоначально к девушкам-фронтовичкам. Их воспринимали исключительно как девиц лёгкого поведения, обращались с ними без всякого уважения, насиловали, и вскоре Петроградский женский батальон был распущен.

Отказ от сотрудничества с большевиками в пользу белогвардейцев

После Октябрьского переворота Ленин и Троцкий сочли Марию Бочкарёву подходящей кандидатурой для организации советского женского движения. Однако Мария отказалась, мотивируя своё решение нежеланием далее принимать участие в сражениях. Она перешла на сторону Белого движения, но в боевых действиях действительно не участвовала и сделала попытку уехать к родным в Томск. По пути Бочкарёву схватили большевики, от которых она сумела убежать в костюме сестры милосердия. Добравшись до Владивостока , русская амазонка уехала в Сан-Франциско . В Америке ей оказала поддержку одна из лидеров движения суфражисток — состоятельная Флоренс Харриман. Она организовала Марии турне по всей стране с чтением лекций. В 1918 году Бочкарёва была принята президентом Вудро Вильсоном , которого попросила о помощи в борьбе против большевиков. Известно, что глава Белого дома прослезился после того, как русская амазонка поведала ему о превратностях своей тяжёлой судьбы.

Затем Мария прибыла в Лондон и удостоилась чести беседовать с королем Георгом. Последний обещал ей финансовую и военную поддержку. С английским военным корпусом она вернулась на родину. Из Архангельска она направилась в столицу белогвардейцев Омск , примкнув к армии Александра Колчака , который предложил ей сформировать женский отряд. Эта попытка успехом не увенчалась. Кстати, Колчак, по мнению Марии, был слишком нерешителен, вследствие чего большевики повсеместно переходили в наступление.

Загадки необыкновенной судьбы