Как превратить Ubuntu в Mac OS. Ну хотя бы внешне

Бывает так, что родной дизайн системы надоел, да и вообще глянцевая картинка Mac OS кажется более привлекательной. Для Windows в этом случае традиционно применяется Aston, а что делать линуксоидам? Для них тоже есть выход. Рассказываем пошагово.

Ubuntu в дизайне Mac OS: изменяем фон Если вы хотите, чтобы установленная на вашем компьютере Ubuntu отчасти превратилась в Mac OS, нужно сначала настроить фон рабочего стола: сначала загрузите официальные обои Mac OS;

затем установите одно из изображений в качестве фона в вашей системе. Устанавливаем Unity Tweak Tool Установите инструмент Unity Tweak Tool для более быстрой настройки интерфейса. Для этого (конечно!) надо открыть терминал с помощью сочетания + + и ввести команду «sudo apt-get install unity-tweak-tool».

Ubuntu в дизайне Mac OS: настройка темы

Следующий шаг — настройка темы окон и курсора мыши. Действуйте следующим образом: сначала откройте терминал с помощью + +;

теперь введите команды «sudo add-apt-repository ppa:noobslab/themes», «sudo apt-get update» и «sudo apt-get install macbuntu-ithemes-v6» одну за другой;

откройте инструмент «Unity Tweak Tool», перейдите к «Theme» и выберите «Macbuntu-unity»;

нажмите вкладку «Символы», а затем «macbuntu-os». На вкладке «Курсор» вам нужно выбрать «mac cursors». Важно: эти действия требуют установки из внешних источников.

Установите приложение для Dock

Если вы хотите получить стандартный Dock ​​для Mac OS на рабочем столе, необходимо сделать следующее: откройте терминал с помощью комбинации клавиш + +;

затем последовательно введите команды «sudo apt-get install plank» и «sudo apt-get install macbuntu-plank-theme-v6»;

теперь запустите «Plank» в Dash и щелкните правой кнопкой мыши на приложении Dock;

выберите настройки под темой «MB-OSXlion». Наконец, чтобы скрыть старый App Starter, вам нужно выбрать вкладку «Поведение» в системных настройках и нажать «Автоматически скрывать стартер».

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