Судьба резидента. Как сотрудник КГБ стал светилом уральской экономики

Состав гордумы Екатеринбурга VI созыва очень разношёрстен. Среди депутатов есть представители многих профессий, но сотрудник службы внешней разведки — один. Такая строчка в послужном списке есть у второго чекиста городского парламента Косинцева Александра

Вдали от Родины?

Александр Петрович Косинцев — человек разносторонний. В политику он пришёл, имея за спиной богатый опыт производственной, разведывательной, управленческой и научной работы.

Будущий разведчик родился в 1957 году в Свердловске , в семье рабочих. После окончания средней школы №68, работал слесарем на Уралмашзаводе. В 1980 году он окончил горный институт, получил специальность инженера-строителя и… был направлен на комсомольскую работу. В дальнейшем Косинцев стал чекистом и 10 лет отдал органам госбезопасности . Даже получил второе высшее в Краснознамённом институте КГБ СССР им. Андропова (экономист-международник). Не очень удивительно, что каких-то подробностей об этом периоде его жизни нет, но ряд источников утверждает, что Александр Петрович трудился «на оперативной работе» — был сотрудником внешней разведки. Возможно — вдали от Родины. Уволился он в 1994 году в звании подполковника.

А вот в «запасе» Косинцев чем только ни занимался. Например, был вице-президентом Екатеринбургского муниципального банка и, будучи в структуре УГМК , руководил проектом строительства на Урале целлюлозно-бумажного комбината. Правда, в 2007 году компания проект заморозила. Этот факт очень расстроил тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя , возлагавшего на точку роста большие надежды.

Очень интересно, что в 2000 году Косинцев защитил диссертацию и стал доктором экономических наук. Правда, через 15 лет стали возникать неприятные вопросы: дескать, у автора всего одна публикация, а в Российском индексе научного цитирования — вообще ноль. Но на прошлой неделе мы проверили базу РИНЦ, и выяснили, что это не так. Сегодня у экономиста значится пять статей и целых 15 цитирований! Много это или мало, судить не нам. Но у его однофамильца — заведующего лабораторией Института экологии растений и животных УрО РАН Павла Косинцева — на том же ресурсе 286 публикаций и 4 163 цитирования.

На службе у рейдера

Одно время работодателями депутата были два самых знаменитых уральских рейдера, но этот факт своей биографии Александр Петрович, нужно отдать ему должное, не скрывает. «Я был директором проектного института „Уралгипротяжмаш“, основными акционерами которого были две одиозные личности, такие как Павел Федулёв и Малик Гайсин, — рассказывал Косинцев журналистам. — Естественно, как директор института, я был вынужден пересекаться с ними. Говорить о том, что я был советником Федулёва, — это нонсенс».

Слухи о том, что он якобы разрабатывал для рейдера схемы захвата предприятий, народный избранник категорически отрицает. «Я неоднократно проходил почерковедческие экспертизы, и было доказано, что многие документы, которые подписывались от моего имени, являются поддельными», — отмечает депутат. По его словам, в институт его устроил дядя Федулёва, с которым они вместе учились. Сам же Федулёв, напомним, отбывает срок за рейдерство и организацию семи убийств. Что касается другого одиозного бизнесмена Малика Гайсина, то у него всё в порядке, он владеет десятками предприятий по всей России

Не очень понятна роль Косинцева в политической карьере ещё одного одиозного уральца Андрея Вихарева , который в своё время боролся за кресло губернатора Свердловской области , а сегодня скрывается от Интерпола (мошенничество в особо крупном размере). По данным «Картотеки» ИД «Коммерсантъ», в 2003 году (год выборов главы региона) Александр Петрович был учредителем скандального Некоммерческого детского благотворительного фонда Вихарева. В то время НДБ несколько месяцев размещал по всей области биллборды с изображением Вихарева и организовывал в его честь концерты. Но когда кандидата в губернаторы обвинили в том, что он, посредством данной организации, незаконно начал агитацию раньше установленного срока, Вихарев подал иск в суд. Он заявил, что не имеет к фонду своего имени никакого отношения и — выиграл дело. Впрочем, сами выборы проиграл.

«Неуд» Якобу

В политику Александр Косинцев впервые пришёл в 2005 году, когда, при поддержке УГМК, избрался в думу Екатеринбурга IV созыва. Позднее он отработал четыре года в Свердловском Заксобрании, а в 2013-ом вновь стал депутатом городского парламента по спискам «ЕР»

думе депутат — заместитель председателя комиссии по бюджету и экономической политике, хотя его инициативы часто выходят за эти рамки. За последние годы он отличился как принципиальный критик главы и администрации столицы Урала. Косинцев обвинял чиновников в подтасовке данных, связанных с уборкой снега. В 2015 году требовал отставки мэра Евгения Ройзмана , упрекая его в том, что тот не выполняет предвыборных обещаний и раздувает конфликт с областью. Досталось от него и сити-менеджеру Александру Якобу, которому он два раза подряд ставил за работу годовой «неуд».

В то же время парламентарий с группой коллег обращались к губернатору с просьбой забрать у Екатеринбурга градостроительные полномочия, выступали с предложением «расчленить» мегаполис на семь независимых районов, в каждом из которых будет своя дума.

Как-то Косинцев заявил: «Некоторые путают главу города и сити-менеджера, поэтому, не понимая наименований, путают их компетенцию и теряются в догадках, к кому обращаться с той или иной проблемой. Мы предлагаем убрать двойственность формулировок и оставить единственного главу Екатеринбурга». В 2015 году депутаты отправили законопроект в Заксобрание, но из их инициативы тогда ничего не вышло.

Однажды Александр Петрович подвергся резким нападкам скандального политика, члена ОНФ и «патриота» Сергея Ярутина. Тому не понравилось, что депутат совмещает работу в гордуме и пост замдиректора машиностроительного завода им. Калинина (входит в состав оборонного госконцерна). Ярутин составил обращение на имя президента РФ, где, в частности, писал: «Нам бы хотелось исключить коррупционную составляющую, когда за счёт средств государственного оборонного предприятия содержатся сотрудники политической партии».

Сегодня господина Косинцева в списке руководителей на сайте завода нет. А его оппонент Ярутин, по данным СМИ, находится в следственном изоляторе «Бутырка» в Москве . Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, но с депутатом эти злоключения никак не связаны.

Главный ресурс

Согласно декларациям последних лет, доходы Александра Петровича в 2015 году составляли 7,5 млн рублей, а в следующем — 8,7 млн На него записан также легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL, квартира и солидный кусок земли в 1 136 000 «квадратов (в долевой собственности).

У Косинцева один из самых максимальных уровней медиаактивности — 3 721 упоминание с октября 2013 по декабрь 2017 года (по данным системы „АПИ-Мониторинг“). Одновременно он занимает третье место в рейтинге выживаемости депутатов (4,6 балла из 5 возможных).

Как бывший сотрудник госбезопасности, Косинцев традиционно никак не проявляет себя в социальных сетях. Хотя в 2012 году он и курировал партийный проект „Школа блогеров“, но тот приказал долго жить. „Мы не можем научить людей азам журналистики или политкультуры“, — посетовал тогда парламентарий.

Залогом будущего политического благополучия Косинцева может стать его главный ресурс — партия власти, в которой он состоит с 2003 года, и которой он предан по сей день. Сегодня он руководит региональным исполнительным комитетом „ЕР“, поэтому лишить бывшего резидента советской разведки насиженного места в гордуме будет крайне непросто.

Комментарий

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев:

— Хочу сконцентрировать внимание не на своих заслугах, а на том, что нам не удалось воплотить в жизнь. Во-первых, остался нерешённым вопрос о создании агломерации „Большой Екатеринбург“. Благодаря ему наш город может выйти на лидирующие позиции в РФ. Но мы увлеклись локальными, пусть и важными проектами. Во-вторых, остаётся проблемной бюджетная обеспеченность горожан. У нас она составляет 23 тысячи рублей в год, хотя в том же Берёзовском — около 28 тысяч. И это при том, что Екатеринбург — донор Свердловской области! Осталась в подвешенном состоянии оптимизация транспортной сети, реформа, которую продвигал покойный Евгений Липович. Кроме того, мы крайне робко ставили вопрос по строительству метрополитена. В целом считаю, что нынешний созыв был неинтересным. В отличие, допустим, от IV созыва, когда мы приняли много серьёзных решений…