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Жители почти 1,5 тыс. домов в Ижевске получат платежки с корректировкой за отопление
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Жители почти 1,5 тыс. домов в Ижевске получат платежки с корректировкой за отопление 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители 1423 домов в Ижевске и 56 в Сарапуле получат откорректированные платежки за отопление. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», компания завершает доставку квитанций с уточнением платы за отопление.
Итоги корректировки указаны в строке «Отопление***, Гкал». Сноска с тремя звёздочками означает, что в этой строке указаны данные корректировки платы за отопление, в соответствии с п.3 (2) «Правил предоставления коммунальных услуг», утверждённых постановлением правительства России в 2011 году.
Будет и стандартная ежемесячная строка «Отопление, Гкал», где указано текущее потребление тепла. Перерасчёт по этой строке делается из-за изменения среднемесячного объёма за период январь-февраль 2018 года. Это значит, что за январь и февраль был сделан расчёт по средним показателям 2017 года, а в марте — по нормативу 2018 года, в основе которого данные фактического потребления за прошлый год.
Сумма корректировки платы за отопление зависит от фактического потребления в ушедшем году. Если фактическое потребление было меньше предусмотренного нормативом, то жителям сделают возврат платы, если дом потребил больше, чем норматив, то расчёт будет сделан в «плюс».
ИА «Сусанин»: последние новости
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