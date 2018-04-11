В Башкирии ищут алиментщика, задолжавшего сыну четверть миллиона рублей

Объявили в розыск жителя Учалинского района судебные приставы Башкирии . 32-летний Азат Яров стал фигурантом исполнительного производства по взысканию алиментов, но добровольно содержать своего сына не захотел и пропал. На сегодняшний день он задолжал порядка 250 тысяч рублей.

Судебные исполнители пытались отыскать алиментщика, но дома, где прописан, нерадивый отец не появляется, на телефонные звонки не отвечает, на прием к приставам не является.

— Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении данного лица, просим сообщить в УФССП России по Башкирии в дежурную часть по телефону: (347) 273-56-40, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили приставы, объявляя неплательщика в розыск, они действуют в рамках закона: в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» они вправе распространять персональные данные без согласия должника.