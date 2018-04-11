Русский офшор для узкого круга «потерпевших» олигархов

России создадут офшоры для бизнесменов, попавших под антироссийские санкции. Министерством экономического развития уже подготовлен соответствующий законопроект, который сейчас согласовывается. Что в нем, с кем именно согласовывается, не уточняется.

Сами «особые территории со специальным режимом и с признаками офшоров» — так официально это называется — уже определены: приграничные острова Русский ( Владивосток ) и Октябрьский ( Калининград ). Собственно, определены они уже давно, по крайней мере, на неофициальном уровне. Ведь сама идея с «нашими офшорами» родилась не вчера. Заговорили о ней впервые ещё несколько лет назад. Тогда же была якобы начата и работа над соответствующим проектом. Потом, однако, всё «зависло» и дальше разговоров не пошло.

Что же предлагается попавшим под пресс Минфина США

Предлагается перенести свои иностранные структуры в Россию. В том числе из офшоров, сохранив при этом правовую форму структур. Причем, в кратчайшие сроки, без выплаты налогов с иностранных доходов.

Как заметил один из чиновников Минэкономразвития, статус международной предпринимательской компании, который будут получать резиденты отечественных офшорных зон со специальным режимом, позволит им регистрировать свою компанию за один день, не раскрывая при этом часть сведений, например об участниках или менеджменте. Кроме того, предполагается введение гибких правил для акционерных соглашений и сделок по отчуждению активов. Налоги с резидентов зон будут взиматься только от тех доходов, что получены в России. Остальные налогами облагаться не будут.

— Послушаешь, так просто бизнес-рай, — заметил на это в разговоре с корреспондентом «СП» политолог Сергей Михеев . — Но насколько я понимаю, российские предприниматели ко всему этому отношения иметь не будут. Ведь сама идея офшорных зон состоит в том, чтобы привлечь иностранный капитал. Мое мнение: уже года три, как офшоры должны были бы появиться в Крыму . Да, юридически наш Крым под санкциями ЕС , то есть, закрыт для европейских инвестиций. Но одно дело юридически, другое де-факто.

«СП»: — На полуострове, знаю, уже работает не менее двух финских компаний, поговаривают также о немецкой и французской. Просто они особо «не светятся».

— Тем не менее, о крымской офшорной зоне говорить пока не приходится. Может, нынешняя ситуация подтолкнет, наконец, власть к действию? Офшоры нужны, в первую очередь, для крупных компаний. А именно по ним и ударил сейчас американский Госдеп. Бизнесу поменьше проще. Они ничего не теряют, ну, или совсем немного, оперативно переводя капиталы в надежные банки проверенных стран.

Судя по довольно скудной пока информации, поступающей из кабмина РФ, помимо налоговых льгот, правительством обсуждается также возможность отменены валютных ограничений, освобождение образовательных и медицинских компаний, а также организаций, оказывающих IT-услуги (по всей видимости, наиболее важных социально и технологически) от действия соглашений о двойном налогообложении и т.д.

Преференций много. При этом не исключается возможность перенесения предусматриваемых законопроектов на всю страну. То есть, вся Россия в перспективе может стать одним сплошным офшором? Никаких тебе правил, ограничений, налогов? И вместе с этими преференциями — бурный рост предпринимательства в стране, заполненные разным дешевым и добротным товаром магазинов? Тогда почему столь долго не принимались соответствующие решения, не создавали эти замечательные территории?

Помимо создания для бизнеса специализированных территорий, правительство в лице Дмитрия Медведева пообещало теряющим капитал компаниям, «систему вспомогательных мер». Включая, как можно понять, финансовые. Но кто может дать гарантии, что они пойдут на развитие, или хотя бы, на стабилизацию бизнеса, потрясаемого санкциями?

— Не соглашусь с теми, кто говорит, что нас, бизнесменов средней руки, работающих преимущественно на себя, происходящее касается мало. Конечно, крупным компаниям, гораздо сложнее. Но скачки курса рубля они для всех чреваты, — согласился поговорить на злободневную тему питерский предприниматель Виктор Ольгин. Он начинал в 1990-е с частной автомастерской. Сейчас владеет гостиницей на 50 мест, а также галереей. — Раньше нужно было думать нашему правительству о том, чтобы предотвратить падение рубля. А то кинулись, когда уже гром грянул… Спасти положение может только быстрое возвращение ситуации в нормальное русло.

«СП»: — Вас новые антироссийские санкции как-то коснулись?

— Они, мне кажется, всех коснулись. За два минувших дня пришли две отмены по выставкам, которые мы планировали провести с финнами. Похоже, это только начало. Просто удивительно, как правительство в очередной раз не смогло просчитать ситуацию. Ведь предупреждали же американцы, что будут жесткие санкции!..

Свой комментарий дал «СП» и Анатолий Бажан, заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН

— Проект с российскими офшорами, безусловно, запоздал, — сказал Анатолий Иванович. — Давно нужно было заняться их созданием. Вообще, всякая офшорная зона нужна для того, чтобы привлечь капитал. Идея с привлечением отечественного капитала выглядит несколько парадоксальной. Может, в этом её сила, пока, правда, не очевидная?

«СП»: — Известно, что офшоры интересны тем в первую очередь бизнесменам, которые хотят скрыть историю происхождения своих капиталов…

— И в этом смысле российские «особые территории» могут оказаться малопривлекательными для отдельных представителей отечественного бизнеса. Так что, полагаю, и тут не всё продумано и просчитано.

«СП»: — Как вы считаете, по какой причине эту идею, обсудив в своё время, так и не реализовали? Очевидно же, что в досанкционные времена могли таким образом привлечь немало иностранного капитала.

— По причине любимого русского слова — «авось!». Авось минуют нас неурожай, разные кризисы. Авось — проскочим…Немалая часть представителей российского бизнес-сообщества и сейчас уверена в том, что, коль они не олигархи, то и санкции их минуют. Мол, свободу капитала никто пока не отменял.

«СП»: — И на кого же эти офшоры на Русском и Октябрьском островах тогда рассчитаны?

— Во-первых, на тех конкретных миллиардеров, кто близок к кремлевскому окружению. Во-вторых, на компании, связанные со стратегически важными для страны отраслями. Они в первую очередь и получат от государства кредиты и субсидии.