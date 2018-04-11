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Угон или кража? В Приуралье совершено необычное преступление
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Угон или кража? В Приуралье совершено необычное преступление 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале у жителя оленя увели прямо из под носа. Как передает телеграм-канал «Мало Ямала», инцидент произошел 7 апреля в Аксарке.
"Ничего не подозревающий оленевод припарковал упряжку около дома и ушел спать на ночь в квартиру. На утро его ждал сюрприз. В упряжке вместо пяти оленей было четыре. Один ездовой олень был аккуратно из упряжки украден и уведен в неизвестном направлении", — пишет «Мало Ямала».
Как узнать своего оленя, непонятно, ведь они все одинаковые. Кто умыкнул и зачем непонятно. Хозяин животного уже подал заявления в полицию.
Отметим, сообщение о краже появилось и в социальных сетях. Там воришке предлагают сдаться по-хорошему, намекая, что информация о нем уже найдена. Стоимость одного оленя варьируется от 40 до 100 тыс. рублей.
ИА Север-Пресс: последние новости
Ямал - в пятерке регионов с самой низкой смертностью. Система здравоохранения как в Москве Муксуна легче будет «выловить» с прилавка, чем из Красной книги РФ Прокатят с комфортом. Из Тюмени в Санкт-Петербург запустят поезд с новыми вагонами
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