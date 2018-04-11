Угон или кража? В Приуралье совершено необычное преступление

На Ямале у жителя оленя увели прямо из под носа. Как передает телеграм-канал «Мало Ямала», инцидент произошел 7 апреля в Аксарке.

"Ничего не подозревающий оленевод припарковал упряжку около дома и ушел спать на ночь в квартиру. На утро его ждал сюрприз. В упряжке вместо пяти оленей было четыре. Один ездовой олень был аккуратно из упряжки украден и уведен в неизвестном направлении", — пишет «Мало Ямала».

Как узнать своего оленя, непонятно, ведь они все одинаковые. Кто умыкнул и зачем непонятно. Хозяин животного уже подал заявления в полицию.

Отметим, сообщение о краже появилось и в социальных сетях. Там воришке предлагают сдаться по-хорошему, намекая, что информация о нем уже найдена. Стоимость одного оленя варьируется от 40 до 100 тыс. рублей.