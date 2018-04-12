Ещё
В Книге Гиннеса готовы принять заявку от жителя Ингушетии на звание самого старого человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Книге Гиннеса готовы принять заявку от жителя Ингушетии на звание самого старого человека 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на этой неделе заявил, что в республике в селе Гули живёт Аппаз Илиев, которому 122 года. Он, по словам Евкурова, должен быть признан самым старым человеком на планете. Кпецкомиссия проведёт в Ингушетии необходимую работу и направит данные в Книгу рекордов Гиннеса. Как сообщила Джессика Доус, пока заявки от Аппаза Илиева в Книгу рекордов Гиннеса не поступало.
«При проверке старейших живущих мужчин и женщин в мире, чтобы обеспечить максимальную точности, мы сотрудничаем с экспертом-консультантом по геронтологии Робертом Янгом. В рамках строгого процесса проверки все заявители должны предоставить обширные доказательства и документацию, включая оригинал свидетельства о рождении, школьные записи, свидетельства о браке и записи местных советов, а также фотографии, сделанные в течение многих лет, которые четко документируют процесс старения. Тем не менее, Книга рекордов Гиннеса, конечно, всегда рада получить заявки от потенциальных новых рекордсменов, и мы советуем господину Аппазу Илиеву, связаться с нами через наш сайт».
Идея обратиться в Книгу рекордов Гиннеса с заявлением о 122-летнем гражданине родилась в Ингушетии после того, как 10 апреля самым старым человеком на планете был объявлен 112-летний японец Масадзо Нонаку.
Говорит Москва: последние новости
Генпрокуратуру попросили лишить Амана Тулеева депутатского мандата СМИ сообщили о пролёте истребителей РФ над эсминцем США у берегов Сирии Союз журналистов предлагает штрафовать чиновников за отказ предоставлять информацию
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии178
Россия определилась с украинской трубой93
Британия созывает СБ ООН81
Участники Саммита Америк встревожены7
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство35
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение