В Книге Гиннеса готовы принять заявку от жителя Ингушетии на звание самого старого человека

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на этой неделе заявил, что в республике в селе Гули живёт Аппаз Илиев , которому 122 года. Он, по словам Евкурова, должен быть признан самым старым человеком на планете. Кпецкомиссия проведёт в Ингушетии необходимую работу и направит данные в Книгу рекордов Гиннеса. Как сообщила Джессика Доус, пока заявки от Аппаза Илиева в Книгу рекордов Гиннеса не поступало.

«При проверке старейших живущих мужчин и женщин в мире, чтобы обеспечить максимальную точности, мы сотрудничаем с экспертом-консультантом по геронтологии Робертом Янгом . В рамках строгого процесса проверки все заявители должны предоставить обширные доказательства и документацию, включая оригинал свидетельства о рождении, школьные записи, свидетельства о браке и записи местных советов, а также фотографии, сделанные в течение многих лет, которые четко документируют процесс старения. Тем не менее, Книга рекордов Гиннеса, конечно, всегда рада получить заявки от потенциальных новых рекордсменов, и мы советуем господину Аппазу Илиеву, связаться с нами через наш сайт».

Идея обратиться в Книгу рекордов Гиннеса с заявлением о 122-летнем гражданине родилась в Ингушетии после того, как 10 апреля самым старым человеком на планете был объявлен 112-летний японец Масадзо Нонаку.