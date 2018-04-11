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В Ингушетии хотят оспорить признание японца самым пожилым мужчиной планеты
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В Ингушетии хотят оспорить признание японца самым пожилым мужчиной планеты
Говорит Москва
1 час назад
Фото:
Подмосковье Сегодня
Комментарии
Глава
Ингушетии
заявил, что в республике в селе Гули живёт
Аппаз Илиев
, которому 122 года. По словам Юнус-Бека Евкурова, спецкомиссия проведёт работу и направит свои данные в Книгу рекордов
России
и Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает ТАСС.
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