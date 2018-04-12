В Уфе на реке Белой начался ледоход

12 апреля в башкирской столице открылась большая вода. Лед на реке Белой наконец тронулся. Огромные ледяные глыбы заполонили главную городскую артерию.

Первое вскрытие реки случилось в Салавате , селе Табынском. 10 апреля было зарегистрировано 10 мест, где лед тронулся. За ситуацией с паводком спасатели следят круглосуточно.

— Организовано 17 постоянных и 40 временных гидропостов, — рассказали в МЧС республики.

В республике ввели режим «Повышенной готовности», чтобы предупредить чрезвычайные ситуации с весенним паводком.