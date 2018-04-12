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В Уфе на реке Белой начался ледоход
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В Уфе на реке Белой начался ледоход 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
12 апреля в башкирской столице открылась большая вода. Лед на реке Белой наконец тронулся. Огромные ледяные глыбы заполонили главную городскую артерию.
Первое вскрытие реки случилось в Салавате, селе Табынском. 10 апреля было зарегистрировано 10 мест, где лед тронулся. За ситуацией с паводком спасатели следят круглосуточно.
— Организовано 17 постоянных и 40 временных гидропостов, — рассказали в МЧС республики.
В республике ввели режим «Повышенной готовности», чтобы предупредить чрезвычайные ситуации с весенним паводком.
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