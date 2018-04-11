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Лучшие стартаперы из Бурятии станут участниками Startup Village на площадке «Сколково»
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Лучшие стартаперы из Бурятии станут участниками Startup Village на площадке «Сколково» 

ТАСС 2 часа назад
УЛАН-УДЭ, 11 апреля. /ТАСС/. Девять проектов представят Бурятию на Startup Village — крупнейшей стартап-конференции в России и странах СНГ для технологических предпринимателей, организуемой с 31 мая по 1 июня фондом «Сколково» совместно с партнерами. Об этом сообщил в среду журналистам министр промышленности и торговли Бурятии Алексей Мишенин.
"С 9 по 10 апреля в Улан-Удэ прошел Open Innovations Startup Tour — региональный этап стартап-тура. Путевки на Startup Village получили финалисты конкурса — девять проектов", — сообщил Мишенин.
По данным пресс-службы фонда «Сколково», для участия в финальном отборе по программе «Старт» Фонда содействия инновациям в рамках Startup Village рекомендованы проект аналога кожи для заживления ран, разработка биологически активной добавки «Наноселен», многофункциональная технология обращения с органикой твердых коммунальных отходов и технология утилизации загрязнителей различной природы. Еще это мобильное приложение для водителей и пассажиров, проект оператора транспортных сервисов, сайт по продаже билетов на автобусы. Среди финалистов также разработка учебного 3D-принтера для печати металлическими материалами и проект беспилотного летательного аппарата.
По словам руководителя департамента регионального развития фонда «Сколково» Александра Окунева, участие стартап-компаний из Бурятии в проектах фонда, акселерационных программах — это «не просто новые знакомства, контакты с ведущими вузами, но и привлечение реальных интересных технологий в республику и взаимодействие бурятских компаний-разработчиков, университетов с передовыми компаниями РФ и СНГ — с тем, чтобы вместе дорабатывать проекты».
Улан-Удэ — стартап-столица
В октябре 2018 года Улан-Удэ стал победителем всероссийского онлайн-голосования за звание «StartUP-столица России-2018». Вместе со статусом стартап-столицы Улан-Удэ получил ряд преференций: участники регионального стартап-тура смогут побывать на Startup Village, победители конкурса смогут бесплатно приехать в Москву, получить персональные консультации от топ— менеджеров фонда для продвижения своих проектов и получения в будущем грантовой поддержки до 2 млн рублей. Еще одним бонусом стало проведение в столице Бурятии стартап-тура: с 9 по 10 апреля местные компании и инноваторы получили возможность живого общения с экспертами, инвесторами и партнерами проекта «Сколково».
Мероприятие прошло на площадке Республиканского бизнес— инкубатора, где состоялись образовательные лекции для пленарные заседания, менторские сессии. Региональный этап собрал не только местных разработчиков, но и представителей из соседних городов. Всего на мероприятии зарегистрировалось более 800 человек и 78 инновационных проектов, из которых более 30 попали в полуфинал конкурса. Из них жюри выбрало по три лучших в каждой из номинаций.
В треке биомедицинских технологий первое место досталось компании «МИП „Байкальский центр биотехнологий“ с проектом „NewSkin — аналог кожи для ранозаживления“. Второе место жюри присудило Анне Гнитецкой (проект „Многофункциональная технология обращения с органикой твердых коммунальных отходов), третье — Анне Щекотовой (биологически активная добавка „Наноселен“).
В индустриальном треке победу праздновал Александр Жигжитов (проект прибора для очистки воды „BAir“). Вторым стал Вячеслав Бутуханов (проект учебного 3D-принтера для печати металлическими материалами), третьим — Борис Дармаев (проект „Гуран“).
В IT-треке победителями стали Павел Питкянен, разработчик блокчейн-сети 5-го поколения (первое место), Алексей Сенотрусов с проектом „Информационная система комплексной безопасности“ (второе место) и Роман Салтанов, предложивший на суд жюри справочное приложение для туристов и агрегатор туристических услуг (третье место). Из числа победителей жюри выбрало суперфиналиста, им стал Александр Жигжитов — победителю вручили приз — 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе фонда „Сколково“.
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