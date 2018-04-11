Под музыку военных лет: в мэрии Кургана рассказали о маршруте «Бессмертного полка»

Ожидается, что в этом году с портретами своих фронтовиков, победителей и героев Великой Отечественной войны по курганским улицам прошествуют порядка 15–16 тысяч человек, рассказали в пресс-службе городской администрации. Уже идет регистрация участников акции, формируются колонны, выдаются памятки с необходимой информацией, указанием маршрута шествия, места и времени сбора.

— Примерно за 10 дней до Дня Победы начнется массовое оповещение курганцев о проведении акции «Бессмертный полк». Информация об этом будет размещена в СМИ, сети интернет, на уличных баннерах, — рассказали в пресс-службе мэрии.

В этом году «Бессмертный полк» пройдет по прежнему маршруту. Начало общего построения начнется на Троицкой площади, возле здания Курганской областной филармонии. Затем колонны двинутся по улице Ленина, через Центральную площадь и далее по улице Гоголя до Центрального парка культуры и отдыха. Там для всех желающих пройдет праздничная программа. По маршруту акции будут размещены музыкальные посты, где творческие коллективы города исполнят песни военных лет.