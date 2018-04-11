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Косачев: «Суды Линча» в международной политике недопустимы
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Косачев: «Суды Линча» в международной политике недопустимы 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
СовБез ООН не смог объединиться ни по одному из трёх проектов резолюций по/против Сирии. Желающие усмотреть в этом полупустоту хрестоматийного стакана начнут сейчас рассуждать о кризисе ООН и недееспособности Совета Безопасности. При этом наши недоброжелатели не упустят возможности ещё разок пнуть Россию — мол, это она же заблокировала американский вариант, опять «злоупотребив правом вето».
Два моих комментариях на этот счёт. Первый — про вето. На самом деле этот уникальный механизм не фиксирует неравенство государств с эксклюзивными правами «пятёрки» по сравнению с остальным миром. Ровно наоборот. Он не позволяет никому из этой «пятёрки» в одностороннем плане навязать миру свою волю. Этот механизм уравнивает возможности сильных государств по отношению друг к другу, а не усиливает одни перед другими. И в этом смысле он жизненно необходим и он обязательно должен быть сохранен при любой последующей реформе ООН.
И второе. Вчерашнее голосование в СовБезе разделило его участников не по принципу — одни допускают возможность использования химического оружия, а другие нет, или — одни за истину и справедливость, а другие всего лишь покрывают преступников. Голосование было сорвано по другой и очень простой причине — оно не было должным образом подготовлено. В основу консолидированных решений держав, несущих коллективную ответственность за мир и безопасность, должны ложиться только проверенные факты, а не продиктованные геополитическими соображениями гипотезы. Алгоритм может быть только таким: констатация проблемы — всестороннее разбирательство — коллективная реакция. Или отсутствие реакции, если доказательств не нашлось. Что, кстати, не менее важный результат. Все иные варианты действий направлены против модели ООН и только разрушают организацию.
Вчерашний исход голосования — в конечном счёте не «против», а «за». За ответственность в подходах и за здравый смысл в политике. За недопустимость «судов Линча» и за презумпцию невиновности государств, пока исчерпывающим образом не доказано иное. И в этом смысле стакан все же скорее полуполон, чем полупуст.
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