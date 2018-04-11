Кредитную компанию наказали за оскорбление родственников должницы

20 тысяч рублей административного штрафа заплатит ООО «Микрокредитная компания Руген», зарегистрированная в городе Оренбурге , за нарушения порядка общения с заемщиком в процессе взыскания просроченной задолженности.

Протокол об административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ был составлен в УФССП России по Челябинской области в связи с обращением челябинки которую буквально преследовал звонками и сообщениями в соцсетях сотрудник МКК. Требования вернуть долг троюродной сестры, с которой женщина общалась в лучшем случае один раз в году, поступали с разных телефонных номеров. Затем «общение» переместилось в соцсети. Под фотографией заявительницы неизвестный в крайне нецензурной форме поместил комментарий, который видели все посетители аккаунта, в результате чего челябинка вынуждена была его закрыть.

Разговоры по телефону, записи которых стали одним из доказательств незаконных действии ООО «МКК Руген», со временем стали носить не только оскорбительный, но и угрожающий характер. Звонивший прямо говорил о том, что о долге он сообщит директору школы, где учится младшая несовершеннолетняя дочь женщины угрожающе спрашивал, знает ли она, где сейчас находятся ее дочери.

В «процесс взыскания» просроченной задолженности сотрудник МКК с каждым днем вовлекал все большее количество людей. Звонки поступали и на телефон мужа, и на телефоны дочерей, на телефон подруги, а в соцсетях коллектор выражал свое «мнение» по поводу долга не только на страницах детей, но и на страницах их друзей.

По обращению челябинки судебные приставы инициировали проверку действий ООО «МКК Руген». Как только об этом стало известно организации, ее руководство постаралось сгладить «впечатление» от действий своего сотрудника, который, как оказалось, уже уволился к моменту начала проверки. Потерпевшей от их действий они выплатили 25 тысяч рублей для урегулирования конфликта, о чем свидетельствует расписка. Тем не менее, судебные приставы провели всю работу до конца.

«Специалистом была проведена лингвистическая экспертиза комментариев, которая подтвердила нецензурность и оскорбительность выражений, далее приставы установили принадлежность ООО «МКК Руген» номеров телефонов, с которых производились звонки, установили IP-адрес, также принадлежащий МКК, с которого создавались фейковые аккаунты в соцсетях, откуда затем отправлялись угрозы и оскорбления. Следует заметить, что потоки грязи и оскорблений на дальних родственников должницы и на их друзей и знакомых лились из-за просроченного займа от января 2017 года в размере двух тысяч рублей, задолженность по которому к осени этого же года выросла до 6 336 рублей», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Суд признал вину ООО «МКК Руген» в нарушении Федерального закона №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“ и назначил ему административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Но это не единственное правонарушение данной организации, подпадающее под санкции ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В настоящее время ведется работа еще по двум обращениям челябинцев, пострадавших от действий ООО „МКК Руген“. Им организация также выплатила денежные средства для урегулирования конфликта, но этот факт не отменяет само правонарушение, за которое ООО „МКК Руген“ теперь понесет наказание.

»В случае противоправных действий коллекторов и иных организаций, занимающихся взысканием просроченной задолженности, следует незамедлительно обращаться к судебным приставам, чьи полномочия с января 2017 года пополнились функцией контроля за работой этих организаций. За этот период было составлено 44 протокола об административных правонарушениях, которые направлены в суд. 14 организаций уже понесли наказание. Кроме того, настоятельно рекомендуем заемщикам, попавшим в тяжелое финансовое положение и не выплатившим вовремя займ микрофинансовой организации, не рассчитывать на помощь различных юридических фирм в случае противоправных действий взыскателей. Минимум, чем это может усугубить положение должников, — упущенное время и выросший долг, максимум — потраченные немалые средства за услуги так называемых «раздолжителей» и нерешенные проблемы», — напоминают сотрудники УФССП России по Челябинской области.