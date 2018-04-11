Как по закону учитывать электроэнергию в многоквартирном доме

Повсеместный учет

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» предусматривает установку приборов учета на все виды энергоресурсов. Но если до 2012 года решение об установке счетчиков должны были принимать собственники жилья на общем собрании, то теперь данный функционал полностью переложен на ресурсоснабжающие организации. «Если есть техническая возможность, то приборы учета должны быть установлены обязательно. Домов, где невозможно их установить, в Самарской области единицы», — поясняет руководитель регионального центра «ЖКХ контроль» Виктор Часовских , уточняя, что согласия жильцов в этом вопросе теперь не требуется. Эксперт отмечает, что при контроле за потребленным электричеством может быть поставлен один общедомовой прибор учета на силовом кабеле при входе в дом. «Но при этом принято решение и сложилась практика в нашем регионе, что и совокупность приборов учета также учитывается, — продолжает Часовских. — К примеру, в доме стоит счетчик на места общего пользования, который учитывает в том числе и энергию, которую использует лифт и подкачивающие воду насосы, если они есть в доме. Также ставится коллективный счетчик, фиксирующий все расходы в жилых помещениях».

По закону расходы на установку счетчиков должна оплачивать УК, с которой заключается энергосервисный договор. Возможна рассрочка платежей от 3 до 5 лет. Стоимость прибора учета может гаситься и за счет разницы между оплатой по нормативу и реальным расходами, которые, как правило, ниже.

Конфликт интересов

Справедливости ради заметим, что подобная схема работает не всегда. В частности, в Самаре сложилась спорная ситуация между Самарской сетевой компанией и УК «ЖКС». Энергетики утверждают, что управляющая компания всячески препятствует их допуску к обследованию инженерных сетей с целью установки общедомовых счетчиков на 1200 многоквартирных домах (МКД). «Игнорируется желание жителей, которые хотят оплачивать фактически потребленный объем услуг, а не рассчитанный по формулам и нормативам», — заявляют представители ССК. В то же время технический директор ООО «ЖКС» Алексей Козлов поясняет, что речь идет всего лишь о шести МКД, находящихся на ул. Советской Армии и Южном проезде (на фото).

ССК пытается установить групповые приборы учета, которые не являются общедомовыми счетчиками, и не согласует данный вопрос с жильцами, — говорит Алексей Козлов, — в то время как прибор учета на места общего пользования уже имеется и по нему начисления производятся. А расходы по коллективному счетчику, по нашим предварительным расчетам, будут значительно отличаться по суммам индивидуальных показаний по каждой квартире. Причины известны — где-то идет воровство электричества, имеются незаконные врезки. Все эти расходы планируется взыскивать с УК, и мы с этим не согласны. Этим вопросом должны заниматься энергетики, или пусть ставят общедомовой прибор учета".

Кто проконтролирует?

Виктор Часовских полагает, что сетевая компания действует в рамках законных полномочий, а проблема заключается в необходимости контроля за случаями воровства электроэнергии. «Они пытаются установить совокупность приборов, чтобы учитывать расходы дома в целом, — разъясняет руководитель регионального центра „ЖКХ контроль“. — Коллективный прибор учета выявляет потери. Они могут быть техническими, когда ток проходит по проводам, выделяет тепловую энергию, часть электричества попросту теряется. Или коммерческими — это банальное воровство. Пока исполнителем коммунальных услуг являются УК, они должны контролировать эти потери и гасить разницу».

По данным Часовских, в идеале УК должна не реже чем раз в три месяца проходить по квартирам и контролировать показания приборов учета. «Нужно смотреть, правильно ли подают собственники данные, нет ли незаконных подключений и врезок, — поясняет эксперт. — Если представителей УК дважды не пустили в квартиру в установленное время, то управляющая компания имеет право производить начисления по нормативу».

Против магнитов, которыми останавливают счетчики недобросовестные собственники, также есть меры. На приборы учета наклеиваются антимагнитные наклейки. При поднесении к ним магнита они чернеют. «Таким образом можно сразу узнать, что было несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, — отмечает Часовских. — Если этот факт зафиксирован, составляется акт. Согласно ему, начисления производятся по нормативу за три последних месяца до выявления нарушения, и этот показатель умножается на 10. Получается огромная сумма».

По мнению эксперта, если УК не готова заниматься данной работой, то необходимо перевести всех жильцов на прямые договоры с энергетиками. В этом случае все контролирующие функции перейдут к ним, и уже ресурсоснабжающей организации предстоит выявлять и бороться с воровством отдельных потребителей коммунальных услуг.

Виктор Часовских, руководитель регионального центра «ЖКХ контроль»:

— Если есть техническая возможность, то общедомовые приборы учета должны быть установлены обязательно. Домов, где невозможно их установить, в Самарской области единицы. Причем если невозможно поставить один прибор учета, то при расчете может учитываться их совокупность, например, на местах общего пользования и групповой (коллективный) счетчик, фиксирующий все расходы в жилых помещениях.