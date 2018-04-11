Обзор прессы: в офисах российских компаний появятся врачи

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в среду, 11 апреля.

Российским компаниям посоветовали нанять новую штатную единицу врача. С таким предложением вступил Минздрав , сообщают «Известия»

Работа над ошибками. ГИБДД исправила недочеты в экзаменационных билетах на получение водительских прав. Как пишут « Новые известия », ведомство устранило ошибки в 15 вопросах. Они содержали устаревшие данные, которые вводили будущих водителей в заблуждение. Вопросы содержали неправильную информацию по оказанию первой помощи.

Книга на все случаи жизни. Волонтеры издали брошюру для бездомных. В ней содержится вся необходимая информация для москвичей, оставшихся без крова, сообщает « Российская газета ». Книга поможет бездомным найти бесплатный обед, ночлег и место, где можно принять душ. А также, куда обратиться, чтобы вернуться к нормальной жизни и найти работу.

Подмосковье откроют хоспис для животных. Он появится на базе волоколамского питомника, пишет «Вечерняя Москва». Аналога такому хоспису нет в мире. Здесь будут содержаться неизлечимо больные домашние животные, где врачи окажут необходимую помощь.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ