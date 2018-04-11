«Слишком чистые руки жителей мусорной столицы». Как нам теперь жить с московскими отходами

Вчера вечером Ярославлю не дала спокойно уснуть внезапная новость — в наш регион всё-таки повезут московский мусор. Такое решение вызвало волну гнева в соцсетях. И тут же принялись рассуждать — как нам с этим жить? Сегодня публикуем мнение ярославского дорожного активиста и общественника Темура Абдуллаева.

— Очень наивно надеяться, что, отказавшись от московского мусора, удастся сохранить экологию. Он из Москвы всё равно уедет — если не к нам, то в соседний регион. Полезнее было бы его переработать, но для этого у ярославцев слишком чистые руки, как я понимаю. «Фу, мусорная столица», «грязно будет». А сейчас, блин, чисто. Натуральный Сингапур в каждом брагинском дворе. До контейнера донести не можем, а рассуждаем о раздельном сборе. Поэтому я бы требовал от правительства строительства завода и как можно быстрее. Это позволит перерабатывать и наш мусор, полигона даже без московского мусора хватит на пару десятков лет. Это создаст рабочие места, и это принесёт реальную пользу природе. А не уберёт проблему с нежных ярославских глаз.

Депутат областной думы Александр Воробьёв собирает ярославцев на митинг против столичного мусора.

Мусорный скандал разгорелся в Ярославле в начале апреля, когда возле «Скоково» сфотографировали очередь из мусоровозов с московскими номерами. Их появление в правительстве области объяснили тем, что в Ярославле работает московская мусорная компания, поэтому и номера у машин соответствующие, а вот мусор они привозят на полигон исключительно ярославский. Озадачившись проблемой, депутаты спросили у губернатора, повезут ли в Ярославль мусор из Москвы, но ответа до вчерашнего дня не получили.