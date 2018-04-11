Как будет работать транспорт в Симферополе в поминальный день

Кроме автобуса № 6, курсирующего по маршруту «ул. Жидкова — Городское кладбище», симферопольцы смогут добраться до Абдала из всех районов крымской столицы, сообщила Лавринова.

"15 апреля, в поминальный день, наряду с автобусом № 6 муниципальный общественный транспорт будет ходить от следующих остановок: Аэропорт Центральный, улиц Маршала Жукова, 51-й Армии и Селим Герай, Марьино, площадь Московская и поселок ГРЭС", — подчеркнула Лавринова.