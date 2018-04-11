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Как будет работать транспорт в Симферополе в поминальный день 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В поминальный день городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя Анастасия Лавринова.
Кроме автобуса № 6, курсирующего по маршруту «ул. Жидкова — Городское кладбище», симферопольцы смогут добраться до Абдала из всех районов крымской столицы, сообщила Лавринова.
"15 апреля, в поминальный день, наряду с автобусом № 6 муниципальный общественный транспорт будет ходить от следующих остановок: Аэропорт Центральный, улиц Маршала Жукова, 51-й Армии и Селим Герай, Марьино, площадь Московская и поселок ГРЭС", — подчеркнула Лавринова.
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